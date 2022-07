Vivianne Miedema zit er helemaal doorheen na de uitschakeling van Oranje op het EK in Engeland. De sterspeler van Nederland speelde in de verloren kwartfinale tegen Frankrijk (1-0) voor het eerst na een coronabesmetting en kon de titelverdediger niet aan de volgende ronde helpen.

"Ik ben leeg en wil naar huis", zei een huilende Miedema na afloop van het duel in Rotherham, waar Oranje pas na verlenging van het veel sterkere Frankrijk verloor door een rake penalty van Ève Périsset. "Het is zonde."

Miedema raakte geëmotioneerd toen ze sprak over haar coronabesmetting. Daardoor moest ze de groepswedstrijden tegen Portugal (3-2) en Zwitserland (4-1) noodgedwongen aan haar voorbij laten gaan. Pas drie dagen voor de wedstrijd tegen Frankrijk keerde de sterspeler van Oranje terug in training. Ze zat in totaal acht dagen afgezonden in haar hotelkamer in Worsley.

"Mijn hele toernooi was gewoon klote", zei de openhartige topscorer aller tijden van Nederland. "Ik kan er niet omheen en het niet anders zeggen. Ik weet niet hoe ik vandaag 120 minuten op het veld heb gestaan."

"Ik heb me heel slecht gevoeld. Anders was ik niet gaan testen en was ik wel eerder teruggekeerd. Het is gewoon klote geweest. Ik heb drie keer meegetraind en vandaag alles proberen te geven. Voetballend was het niet altijd top, dat weten we allemaal. Maar volgens mij mag ik heel erg trots op mezelf zijn dat ik iets heb kunnen geven."

Vivianne Miedema slaat de handen voor de ogen na de uitschakeling van Oranje. Vivianne Miedema slaat de handen voor de ogen na de uitschakeling van Oranje. Foto: Getty Images

'Hebben niet één momentje gehad'

Miedema erkende dat Oranje aanvallend amper uit de verf kwam tegen Frankrijk. In 120 minuten tijd schoot de ploeg van bondscoach Mark Parsons slechts één keer op doel en geen moment maakte Nederland aanspraak op een doelpunt. Het was aan uitblinkers Daphne van Domselaar en Stefanie van der Gragt te danken dat Frankrijk pas in de 102e minuut scoorde.

"Ik denk dat we vandaag met vlagen wel goed hebben verdedigd", vond Miedema. "Ik weet niet hoe Stefanie en Daphne de bal eruit hebben gehouden. Het is jammer dat je uiteindelijk niet één momentje hebt gehad. Toch ben ik trots op het team."

Volgens Miedema staat Nederland er goed voor, ondanks dat de titelverdediger al in de kwartfinales van het EK werd uitgeschakeld. "Ik ben trots op de jonge meiden en ik denk dat we daardoor met veel goede moed en hoop naar de toekomst mogen kijken. We moeten nu eerst thuis bijkomen."