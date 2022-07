Dominique Janssen baalt stevig van het veroorzaken van de beslissende strafschop in de kwartfinale van Oranje op het EK tegen Frankrijk. Door de overtreding van de verdediger konden de Françaises het enige doelpunt van de wedstrijd maken.

"Ik ben superteleurgesteld. Ik heb tijd nodig om dit een plekje te geven", baalde Janssen zaterdag bij de NOS na de 1-0-nederlaag na verlenging. "Over het algemeen lagen er genoeg ruimtes, maar we hebben niet kunnen laten zien hoe goed we kunnen voetballen. Dat is teleurstellend."

Nederland kon mede dankzij een aantal prachtige reddingen van Daphne van Domselaar lang de nul houden tegen Frankrijk. In de achtste minuut van de verlenging ging het echter mis.

Janssen haalde de doorgebroken Kadidiatou Diani in het zestienmetergebied neer en na tussenkomst van de VAR ging de bal op de stip. Ève Perisset schoot de strafschop vervolgens binnen.

"Het is gewoon kut", zei Janssen over de penalty. "Ik kon zelf beter opgesteld staan. Ik heb niet helemaal goed gezien waar hun spits was, al moet ik gewoon beter kijken. Ik wilde de bal met een sliding wegschieten, maar ik raakte haar."

"Natuurlijk ben ik dan de schlemiel, maar ik speelde een goede wedstrijd. Ik heb geprobeerd te laten zien wat ik kan, maar dat heeft niet genoeg geholpen. Het zit erop."