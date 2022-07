Nederland is zaterdag in de kwartfinales uitgeschakeld op het EK in Engeland. De titelverdediger ging na verlenging kansloos met 1-0 onderuit tegen Frankrijk.

Oranje ontsnapte in de eerste negentig minuten op wonderbaarlijke wijze aan een achterstand tegen het veel sterkere Frankrijk. Het was aan keeper Daphne van Domselaar en verdediger Stefanie van der Gragt te danken dat Nederland niet al in de reguliere speeltijd werd uitgeschakeld.

In de verlenging volgde in de 98e minuut het beslissende moment. Dominique Janssen veroorzaakte een strafschop en vanaf 11 meter schoot Ève Périsset de winnende 1-0 binnen voor de Fransen. Net als in de reguliere speeltijd kon Oranje daar niets meer tegenoverstellen, waardoor uitschakeling volgde.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen

Nederland is daardoor de Europese titel kwijt die het vijf jaar geleden in eigen land won. Het was toen de eerste prijs voor Oranje, dat in 2019 de WK-finale van de Verenigde Staten verloor en vorig jaar op de Olympische Spelen eveneens in de kwartfinales werd uitgeschakeld.

Na de Spelen nam Mark Parsons het roer over van de succesvolle Sarina Wiegman, die naar Engeland vertrok. De Britse bondscoach maakte geen overtuigende indruk in zijn eerste jaar bij Oranje, maar voldeed met een kwartfinaleplaats op dit EK wel aan de doelstelling van de KNVB.

Frankrijk neemt het komende woensdag in de halve eindstrijd op tegen Duitsland. Een dag eerder speelt het Engeland van Wiegman in de andere halve finale tegen Zweden.

Ook de teruggekeerde sterspeler Vivianne Miedema moest vaak achter de bal aanlopen. Ook de teruggekeerde sterspeler Vivianne Miedema moest vaak achter de bal aanlopen. Foto: AFP

Frankrijk raast als orkaan over Oranje

Met Vivianne Miedema terug in de basis en Jill Roord op de bank begon Nederland als underdog aan de wedstrijd tegen titelfavoriet Frankrijk. In de eerste minuten werd duidelijk waarom: al na dertig seconden kregen de Franse vrouwen een aardige schietkans na balverlies van Sherida Spitse, maar de poging van Grace Geyoro was een eenvoudige prooi voor Van Domselaar.

Oranje was daarmee gewaarschuwd, maar de titelverdediger kwam geen moment in het spel en werd vanaf de aftrap met de rug tegen de muur gezet. Dankzij de Franse linksback Sakina Karchaoui werd het na vijf minuten nog wel bijna 1-0 voor Oranje. Zij kopte een voorzet van Kerstin Casparij hard terug naar keeper Pauline Peyraud-Magnin, die met het nodige kunst- en vliegwerk haar doel schoonhield.

Vanaf dat moment was het eenrichtingsverkeer richting het doel van Van Domselaar, die net als tegen Portugal en Zwitserland Oranje op de been hield. Zo redde ze op een schot van Kadidiatou Diani, was ze alert toen Dominique Janssen over de bal maaide bij een voorzet van Périsset en keerde ze ook een poging van Delphine Cascarino. Halverwege de eerste helft had Oranje al zomaar met 2-0 achter kunnen staan.

Nederland liep in de eerste helft achter de feiten aan tegen Frankrijk. Nederland liep in de eerste helft achter de feiten aan tegen Frankrijk. Foto: AFP

Van der Gragt reddende engel

Frankrijk raasde ook in het vervolg van de eerste helft als een orkaan over Nederland en het was een wonder dat een doelpunt voor de Fransen uitbleef. Sandie Toletti had na 23 minuten spelen de grootste kans van de wedstrijd: van dichtbij schoot ze voor een leeg doel naast.

Vier minuten later bood de paal redding voor het zwalkende Oranje. Jackie Groenen werkte een hoekschop van Frankrijk slecht weg en de uithaal van afstand van Cascarino belandde vervolgens op het aluminium.

Daarna was Van der Gragt de reddende engel bij Oranje. De verdediger gooide op de doellijn op heroïsche wijze haar lichaam in de baan van het schot van Diani en voorkwam daarmee de 1-0 van Frankrijk. Vier minuten voor rust deed ze dat ook bij een poging van Geyoro. Daarmee kwam een rampzalige eerste helft van Nederland ten einde, waarin Oranje geen enkele keer op doel schoot.

Stefanie van der Gragt haalt de bal op heroïsche wijze van de doellijn. Stefanie van der Gragt haalt de bal op heroïsche wijze van de doellijn. Foto: AFP

Oranje beter na rust, maar Van Domselaar redt

Na die dramatische eerste helft besloot Parsons Roord binnen de lijnen te brengen voor de onzichtbare Lineth Beerensteyn en die ingreep pakte goed uit. Nederland kwam na rust wat meer aan voetballen toe en dat resulteerde in enkele mogelijkheden, al bleven grote kansen uit.

Miedema volleerde in de 56e minuut een hoekschop over het doel en Van der Gragt zorgde drie minuten later voor het eerste schot op doel namens Nederland met een kopbal uit opnieuw een corner van Spitse.

Daarna was het de beurt aan Frankrijk en was het weer aan Van Domselaar te danken dat Oranje overeind bleef. Het keeperstalent tikte een schot van invaller Selma Bacha fraai over de lat en ranselde een kopbal van Wendie Renard uit een hoekschop van de Fransen knap uit haar doel.

Zo ontsnapte Nederland opnieuw in het New York Stadium in Rotherham, waarna zich een meeslepende slotfase ontspon. Nederland en Frankrijk knokten voor elke meter, wetende dat elk gevaarlijk moment beslissend kon zijn.

Drie minuten voor tijd had Frankrijk dé kans op de 1-0, maar Geyoro kopte van dichtbij naast. Omdat uitblinker Van Domselaar ook in de blessuretijd wonderschoon redde op een schot van Cascarino en een kopbal van Renard, ging de wedstrijd naar een verlenging.

Daphne van Domselaar blonk weer uit bij Oranje. Daphne van Domselaar blonk weer uit bij Oranje.

Penalty zorgt voor beslissing

Ook in die verlenging deelde Frankrijk de lakens uit, maar het was Oranje dat de eerste mogelijkheid kreeg. Miedema zag haar schot echter gekraakt worden door de Franse aanvoerder Renard, waarna invaller Esmee Brugts een afzwaaier produceerde. Tussendoor schoot Bacha namens de Fransen over.

Het beslissende moment volgde in de 98e minuut. In een uiterste poging om de doorgebroken Diani van de bal te houden zette Janssen een tackle in, maar daarbij raakte ze niet de bal en wel de aanvaller. Pas na een VAR-ingreep wees scheidsrechter Ivana Martincic naar de stip, vanwaar Périsset scoorde: 1-0. Van Domselaar was dichtbij, maar moest uiteindelijk het hoofd buigen.

Oranje was daarna niet meer bij machte om op de gelijkmaker te jagen en zag Frankrijk kans op kans missen. De spelers van Nederland vielen met bosjes om en dus volgde een uitschakeling die nog lang zal nadreunen bij de nummer vier van de wereldranglijst.