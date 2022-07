De Oranjevrouwen treden zaterdag met Vivianne Miedema aan in de kwartfinale tegen Frankrijk op het EK in Engeland. De sterspeler van Nederland is na haar coronabesmetting weer fit genoeg om te beginnen. Jill Roord is opvallend genoeg gepasseerd.

Opstelling Oranje Van Domselaar; Wilms, Van der Gragt, Janssen, Casparij; Groenen, Van de Donk, Spitse; Beerensteyn, Miedema, Pelova.

Opstelling Frankrijk Peyraud-Magnin; Perisset, Mbock, Renard, Karchaoui; Toletti, Bilbault, Geyoro; Diani, Malard, Cascarino.

Bondscoach Mark Parsons kon vrijdag op zijn persconferentie nog niet zeggen of Miedema zou starten tegen Frankrijk. Hij wilde eerste de afsluitende training in het New York Stadium in Rotherham afwachten voordat hij een besluit zou nemen over de topscorer aller tijden van Nederland. Alleen de warming-up was te zien voor de pers.

Miedema keerde woensdag terug op het trainingsveld nadat ze acht dagen in isolatie in het spelershotel in Worsley had gezeten vanwege een coronabesmetting. Daardoor miste de 26-jarige spits de groepswedstrijden tegen Portugal (3-2) en Zwitserland (4-1), die Oranje allebei moeizaam won.

In tegenstelling tot Jackie Groenen, die eerder in het toernooi ook corona opliep en tegen Zwitserland terugkeerde bij Oranje, kampte Miedema lange tijd met coronaklachten. Het is daardoor de vraag hoelang de sterspeler kan spelen tegen Frankrijk. Ze neemt in elk geval de aanvoerdersband van Sherida Spitse over.

Opvallend genoeg wordt Miedema aan de rechterkant geflankeerd door Lineth Beerensteyn en niet door Roord. De speler van VfL Wolfsburg, die eerder dit toernooi kritisch was op de werkwijze van bondscoach Parsons, begint op de bank. In de openingswedstrijd tegen Zweden (1-1) maakte ze nog het enige doelpunt voor Nederland.

Aan de linkerkant van de aanval staat Victoria Pelova, die de positie van de weggevallen Lieke Martens overneemt. Martens verliet dinsdag de selectie vanwege een voetblessure, die ze had overgehouden aan het duel met Zwitserland. Parsons had ook voor de achttienjarige Esmee Brugts kunnen kiezen. Zij viel twee keer goed in tijdens dit EK.

Nouwen gepasseerd, Casparij als linksback

Ook Aniek Nouwen is gepasseerd door Parsons. Haar rol in het centrum van de verdediging wordt overgenomen door Dominique Janssen, die eerder dit toernooi als linksachter speelde. Kerstin Casparij is nu de nieuwe linksback. De 21-jarige speler van FC Twente kwam tegen Portugal en Zwitserland binnen de lijnen als invaller. Het wordt voor haar pas haar dertiende interland.

Met Frankrijk treft Nederland een zware tegenstander in de kwartfinales. De Franse vrouwen beschikken over een van de beste selecties op dit EK en zijn favoriet voor de Europese titel. Op de laatste zes grote toernooien (EK's, WK's en Olympische Spelen) werden ze echter altijd in de kwartfinales uitgeschakeld.

Bij Frankrijk zijn linksbuiten Delphine Cascarino, aanvoerder Wendie Renard en spits Melvine Malard de grote namen. Cascarino en Malard waren dit EK al een keer trefzeker. Middenvelder Grace Geyoro is met drie doelpunten topscorer bij de Fransen.

Frankrijk-Nederland begint zaterdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) in het New York Stadium in Rotherham. De wedstrijd staat onder leiding van de Kroatische scheidsrechter Ivana Martincic, die het duel van Oranje met Portugal ook al floot. De winnaar neemt het in de halve finales op tegen Duitsland, dat donderdag afrekende met Oostenrijk (2-0).