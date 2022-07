De Belgische voetbalsters zagen hun EK-sprookje vrijdagavond op wrange wijze ten einde komen, maar de trots overheerst bij de 'Red Flames'. Het veel sterker ingeschaalde Zweden was in de kwartfinales namelijk pas na blessuretijd te sterk: 1-0.

"Dit is natuurlijk teleurstellend. Maar aan de andere kant denk ik dat Zweden ervan uit was gegaan dat ze met 4-0 of 5-0 van ons zouden winnen", zei aanvaller Tessa Wullaert. "Zweden hoopte op een eenvoudige wedstrijd. In plaats daarvan hebben we ze een heel moeilijke wedstrijd gegeven."

Zweden, dat in een poule met Oranje als eerste was geëindigd, had wel duidelijk het betere van het spel in Leigh en creëerde genoeg kansen. België moest vooral tegenhouden en slaagde daar met verve in, maar vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd schoot Linda Sembrant uit een corner alsnog raak voor Zweden.

"Het zegt veel dat ze de blessuretijd van de wedstrijd nodig hadden om te scoren", zei Wullaert. "We waren vanaf het begin van dit toernooi de underdog, maar we hebben het als team heel goed gedaan. Dat is wat we moeten blijven onthouden van dit EK."

Linda Sembrant schoot Zweden in blessuretijd alsnog langs België en naar de halve finales van het EK. Linda Sembrant schoot Zweden in blessuretijd alsnog langs België en naar de halve finales van het EK. Foto: Getty Images

Zweden wacht krachtmeting met Engeland

België kan met een goed gevoel terugkijken op de Europese titelstrijd, want het was pas voor het eerst dat de vrouwenploeg de kwartfinales van een EK haalde. Bij de enige andere deelname, vijf jaar geleden in Nederland, was de groepsfase het eindstation.

Niet alle speelsters konden na de wrange uitschakeling direct genieten van het historische succes in Engeland. "Ik wil graag positief zijn, maar de emotie van de wedstrijd zit nog hoog", zei aanvaller Tine De Caigny. "Maar ik weet wel zeker dat we vanaf zaterdag allemaal erg trots kunnen zijn."

Voor Zweden wacht in de halve finales normaal gesproken een nog veel moeilijkere tegenstander. De ploeg van bondscoach Peter Gerhardsson neemt het dan op tegen het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman.