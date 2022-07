De Zweedse voetbalsters hebben vrijdag op moeizame wijze de halve finales van het EK bereikt. De ploeg van bondscoach Peter Gerhardsson won dankzij een doelpunt in de slotfase met 1-0 van België.

Linda Sembrant maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in het Engelse Leigh. De verdediger zorgde in de 92e minuut voor de bevrijdende treffer.

In de halve eindstrijd neemt Zweden het volgende week dinsdag op tegen het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman. Het gastland won afgelopen woensdag na verlenging van Spanje (2-1).

Zweden speelde in de groepsfase met 1-1 gelijk tegen Nederland. De Oranjevrouwen spelen zaterdag in de laatste kwartfinale van dit EK tegen Frankrijk. De winnaar van dat duel stuit volgende week woensdag op Duitsland, dat donderdag van Oostenrijk (2-0) won.

Dankzij de overwinning kwam Zweden verder dan bij het vorige EK in 2017. Toen verloren de Scandinaviërs, die bij de laatste twee Olympische Spelen zilver pakten, in de kwartfinales van de latere kampioen Nederland.

Zweden viert het bereiken van de halve finales. Zweden viert het bereiken van de halve finales. Foto: Getty Images

Doelpunt Zweden afgekeurd na tussenkomst VAR

In het Leigh Sports Village zagen 7.500 toeschouwers hoe Zweden vanaf het eerste fluitsignaal op jacht ging naar de openingstreffer. Daar was Filippa Angeldal in de zevende minuut dichtbij, maar haar schot werd gekeerd door de Belgische keeper Nicky Evrard.

Zweden bleef ook daarna gevaar stichten en dat leverde in de 24e minuut een doelpunt op. Stina Blackstenius kwam na een prachtige steekpass van Kosovare Asllani tot scoren, maar na tussenkomst van de VAR werd de treffer afgekeurd wegens buitenspel.

België creëerde amper kansen en liet in de hele wedstrijd slechts drie doelpogingen noteren, tegenover 34 voor Zweden. Na rust stichtte de verliezend olympisch finalist een stuk minder gevaar, al moest Evrard wel reddingen verrichten op een volley van Fridolina Rolfö, een schot van Angeldal en een kopbal van Blackstenius.

De wedstrijd leek op een verlenging af te stevenen, maar in de tweede minuut van de extra tijd was het toch raak voor Zweden. Sembrant tikte bij de dertiende corner van haar ploeg uit een scrimmage raak en schoot Zweden zo naar de halve eindstrijd.