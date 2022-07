De Franse bondscoach Corinne Diacre vindt dat Nederland de favoriet is voor de kwartfinale op het EK in Engeland. De twee toplanden staan zaterdag tegenover elkaar in Rotherham.

"Nederland verdedigt de Europese titel. Dus als er één de favoriet voor deze wedstrijd moet zijn, zijn zij het wel", zei Diacre vrijdag op haar persconferentie in het New York Stadium. "En iedereen blijft ons vertellen dat we de kwartfinales niet doorkomen. Dus ik betwijfel of we nu wel de favoriet zijn."

Diacre doelde daarmee op het kwartfinaletrauma van Frankrijk: op de laatste zes grote toernooien (WK's, EK's en Olympische Spelen) werden de Franse vrouwen telkens bij de laatste acht uitgeschakeld, terwijl ze altijd de favoriet voor de eindzege waren. Ook op dit EK is Frankrijk een van de grote kanshebbers.

De selectie van Diacre wordt de laatste dagen vaak herinnerd aan dat feit, maar volgens aanvoerder Wendie Renard is dat helemaal geen item in de kleedkamer. "Het is geen doel op zich om verder te komen dan de kwartfinales, ook al is het een aantal jaar geleden dat dit gebeurd is. Het zou ook geen bevrijding zijn. We moeten gefocust blijven en net zo goed beginnen als in de afgelopen wedstrijden."

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen

Aanvoerder Wendie Renard en bondscoach Corinne Diacre spraken vrijdag over de aanstaande kwartfinale tegen Oranje. Aanvoerder Wendie Renard en bondscoach Corinne Diacre spraken vrijdag over de aanstaande kwartfinale tegen Oranje. Foto: Getty Images

'Miedema wil deze wedstrijd graag spelen'

Ook Frankrijk houdt zich bezig met de vraag of Vivianne Miedema zaterdag kan spelen na een coronabesmetting. Oranje-bondscoach Mark Parsons kon vrijdag op zijn persconferentie niet zeggen of de sterspeler van Nederland voldoende fit is voor het topduel.

"Het is normaal dat de coach dat geheim houdt", aldus Renard, die als centrale verdediger Miedema normaal gesproken uit de wedstrijd moet spelen. "Maar ik weet zeker dat ze deze wedstrijd heel graag wil spelen. Ze bezit heel veel kwaliteiten en is een speler van wereldklasse, maar we weten ook dat Nederland meer is dan alleen Miedema."

Frankrijk-Nederland begint zaterdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) en wordt gespeeld in het New York Stadium in Rotherham. De winnaar van Frankrijk-Nederland neemt het in de halve finales op tegen Duitsland, dat woensdag afrekende met Oostenrijk (2-0).