Mark Parsons acht Oranje absoluut niet kansloos in de kwartfinale tegen Frankrijk. De bondscoach ziet juist kansen tegen de Franse vrouwen, die op voorhand de grote favoriet zijn voor het duel van zaterdag.

"Voor mijn gevoel heeft iedereen besloten dat Frankrijk zal winnen, maar wij zijn hier niet alleen voor de kaartverkoop", zei Parsons vrijdag op zijn persconferentie. "Veel teams willen niet tegen ons spelen omdat we kwaliteiten hebben. We hebben spelers in ons team waar ik niet tegen zou willen spelen."

"En het is een kwartfinale. Dit team heeft veel jonge spelers die een lach op ons gezicht brengen, maar ook een hoop spelers die de druk van een toernooi kennen. Dat is onze kracht. We hebben ze geholpen bij de kaartverkoop, maar we willen meer dan dat."

Nederland draait een stroef EK, ook al verloor de titelverdediger nog geen wedstrijd. Frankrijk is juist uitstekend bezig op het toernooi in Engeland. De Franse vrouwen maakten indruk met een 5-1-zege op Italië en gingen als groepswinnaar naar de laatste acht.

"Frankrijk, Engeland en Zweden zijn in vorm naar het toernooi gekomen", aldus Parsons. "Ik heb al eerder gezegd dat wij dat niet zouden zijn. We hebben stappen gezet, maar we moeten nog beter worden. Maar dit team staat op. Ik maak me geen zorgen tegen een grotere tegenstander. Ik heb veel vertrouwen in mijn spelers."

Oranje verloor in februari met 3-1 van Frankrijk. Foto: Pro Shots

'Zijn een stuk verder na verloren oefenduel'

Oranje speelde in februari al eens tegen Frankrijk en die oefeninterland ging toen kansloos met 3-1 verloren. Volgens Parsons zegt dat niet zo veel. "We zijn sindsdien een hoop gegroeid, binnen en buiten het veld."

Jackie Groenen zegt de krachtsverhoudingen tussen Frankrijk en Nederland moeilijk in te kunnen schatten. "We hebben Frankrijk de laatste wedstrijden gezien. Ze zagen er sterk uit en spelen goed. Ik denk dat wij een stuk verder zijn dan in februari. Ik ben benieuwd waar we staan."

Het is nog onduidelijk of Vivianne Miedema kan meespelen in de kwartfinale tegen Frankrijk. De sterspeler van Nederland is sinds woensdag weer in training na een coronabesmetting, maar volgens Parsons is vrijdag pas na de afsluitende training duidelijk of ze daadwerkelijk kan spelen.

Frankrijk-Nederland begint zaterdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) en wordt gespeeld in het New York Stadium in Rotherham. De winnaar van Frankrijk-Nederland neemt het in de halve finales op tegen Duitsland, dat woensdag afrekende met Oostenrijk (2-0).