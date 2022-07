Het is nog onduidelijk of Vivianne Miedema zaterdag kan spelen in de kwartfinale van Oranje tegen Frankrijk op het EK in Engeland. Volgens bondscoach Mark Parsons wordt pas vrijdag na de training een besluit genomen over het meespelen van de sterspeler van Nederland, die geveld was door een coronabesmetting.

De 26-jarige Miedema keerde woensdag terug op het trainingsveld nadat ze acht dagen in isolatie in het spelershotel in Worsley had gezeten. Volgens Parsons kampte de spits van Oranje lange tijd met coronaklachten, waardoor het de vraag is of ze überhaupt wel tegen Frankrijk kan spelen.

"Ik zei het woensdag al: we moeten drie trainingen bekijken voordat we een besluit over Vivianne nemen", zei Parsons vrijdag voor de afsluitende training op zijn persconferentie. "Ik verspreid graag optimisme, het gaat ook goed, maar we moeten het nog zien. Elke stap moet worden gezet. We moeten de check afwachten."

Een mogelijke afwezigheid van Miedema zou een grote domper voor Oranje zijn. Dinsdag viel ook nog eens Lieke Martens met een voetblessure weg, nadat eerder al aanvoerder en keeper Sari van Veenendaal het trainingskamp moest verlaten vanwege een schouderblessure.

Zonder Miedema won Oranje weliswaar van Portugal (3-2) en Zwitserland (4-1), maar in beide groepswedstrijden ontsnapte de ploeg van Parsons aan puntenverlies. De spits is met 94 goals topscorer aller tijden bij Oranje.

Oranje heeft volledig fitte selectie

Parsons kan tegen Frankrijk verder over een volledig fitte selectie beschikken. Omdat de bondscoach geen vervanger mocht oproepen voor de weggevallen Martens, iets wat bij keeper Van Veenendaal wel mocht, bestaat de selectie van Nederland uit 22 spelers.

Frankrijk-Nederland begint zaterdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) en wordt gespeeld in het New York Stadium in Rotherham. Het onderkomen van Championship-club Rotherham United biedt plaats aan 12.000 toeschouwers.

De winnaar van Frankrijk-Nederland neemt het in de halve finales op tegen Duitsland, dat woensdag afrekende met Oostenrijk (2-0). Nederland is titelverdediger in Engeland nadat het vijf jaar geleden in eigen land Europees kampioen werd.