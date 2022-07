Daphne van Domselaar speelde zes jaar geleden nog in een jongensteam bij amateurclub LSVV. Inmiddels is de keeper uitgegroeid tot de grote sensatie bij Oranje op het EK in Engeland. Een verhaal over een nuchtere West-Friezin die haar omgeving continu verrast.

Het is de zomer van 2017 als een totaal onbekende op het trainingsveld van FC Twente staat. Ze is zeventien jaar, net overgekomen van de beloften van Telstar en voor het eerst op het hoogste niveau actief. Haar naam is Daphne van Domselaar.

Als Van Domselaar meedoet aan een positiespelletje, stappen de ervaren spelers direct naar trainer Tommy Stroot. "'Wie hebben jullie nu binnengehaald?', zeiden ze", vertelt Leoni Blokhuis, de zaakwaarnemer van Van Domselaar, die haar een "natuurtalent" noemt. "Ze waren totaal onder de indruk."

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen

Ondanks haar talent duurt het lang voordat Van Domselaar op voetbal gaat. Ze is pas elf jaar als ze zich aanmeldt bij LSVV, een club uit Zuid-Scharwoude, vlak bij Langedijk, het West-Friese dorp waar ze opgroeit.

Van Domselaar mag van haar ouders in eerste instantie niet op voetbal. "Daphne speelde altijd met jongens, begon zich te kleden als een jongetje en voelde zich ook echt een jongen", zei haar moeder Elly onlangs tegen de NOS. "Toen dacht ik: als ze ook nog gaat voetballen met jongens, dan wordt het even te veel."

Om die reden doet Van Domselaar lange tijd aan andere sporten als kickboksen, schermen en volleybal. Na een paar jaar volleyballen krijgt ze van haar moeder toestemming om te gaan voetballen, omdat die ziet dat het Van Domselaar "verdriet" doet dat ze niet naar het voetbalveld mag.

Daphne van Domselaar als vijftienjarige keeper in een oefeninterland tegen Duitsland. Daphne van Domselaar als vijftienjarige keeper in een oefeninterland tegen Duitsland. Foto: Getty Images

Vier jaar lang keeper bij jongens van LSVV

Het meisjesteam waarin Van Domselaar terechtkomt heeft geen vaste keeper, waardoor spelers om de beurt onder de lat staan. Na de eerste keer zal Van Domselaar nooit meer uit het doel verdwijnen. Ook niet in de jongensteams waar ze in de vier jaar daarop speelt.

Van Domselaar verdient in 2016 een overstap naar de beloften van Telstar, die op dat moment in de hoofdklasse spelen. De licentie van de vrouwentak wordt een jaar later overgenomen door VV Alkmaar en de bedoeling is dat ze meeverhuist naar Alkmaar.

Totdat Van Domselaar een berichtje krijgt van Stroot, de coach van FC Twente. Hij is tijdens wedstrijden van de nationale jeugdelftallen onder de indruk van haar geraakt en wil het keeperstalent graag bij de selectie van de recordkampioen halen. "Ze was compleet verrast toen ik haar belde", zei Stroot recent tegen de Volkskrant.

Het is een wedstrijd van Nederland tegen Duitsland op het EK onder negentien jaar in Zwitserland die zaakwaarnemer Blokhuis in 2018 doet overtuigen Van Domselaar te polsen voor een samenwerking. "Ze verrichte heel veel reddingen. Ze blonk echt uit en maakte het verschil. Precies zoals ze nu ook doet."

Daphne van Domselaar keept sinds 2017 voor FC Twente. Daphne van Domselaar keept sinds 2017 voor FC Twente. Foto: Pro Shots

Geen Europese topclub, maar FC Twente

Blokhuis leert Van Domselaar kennen als een nuchtere en slimme vrouw: ze is in het bezit van een vwo-diploma en volgt momenteel een hbo-studie technische bedrijfskunde. "Ze kan logisch nadenken. Ze staat met beide benen op de grond: what you see, is what you get. En ze weet heel goed wat ze wil en wat ze niet wil."

Dat is ook terug te zien aan haar keuzes in haar loopbaan. Volgens Blokhuis was Van Domselaar in de winterstop, ver verwijderd van haar doorbraak op het EK, dicht bij een overstap naar een "topclub in de Champions League". Maar uiteindelijk verlengde het keeperstalent haar contract bij FC Twente met één jaar.

"Haar ambitie is natuurlijk om naar de top te gaan, maar wel stap voor stap", aldus Blokhuis. "Ze is nu de onbetwiste nummer één bij FC Twente en ik denk dat ze dat komend seizoen ook zal zijn. De kans op speelminuten is daar het grootst."

"Clubs hebben vaak een mooi verhaal, maar je moet er ook doorheen durven en kunnen prikken. Daphne wil zich doorontwikkelen en niet op de bank terechtkomen. Dan kan je soms beter langer wachten, om daarna de stap naar de absolute top te maken."

Daphne van Domselaar verrichte een heldenrol bij Nederland in het duel met Zwitserland. Daphne van Domselaar verrichte een heldenrol bij Nederland in het duel met Zwitserland. Foto: Getty Images

Topclubs staan in de rij na heldenrol op EK

Haar nuchtere karakter heeft Van Domselaar naar eigen zeggen geholpen toen ze Sari van Veenendaal opeens moest vervangen tijdens het EK. Ze had door de uitvalbeurt van de aanvoerder sowieso geen tijd om zenuwachtig te zijn, maar ook als basisspeler blinkt ze uit onder de lat.

Hoogtepunt is het laatste groepsduel met Zwitserland, waarin Nederland na de 1-1 van de Zwitserse vrouwen wankelt. Van Domselaar houdt Oranje met een fraaie dubbele redding in de wedstrijd, waarbij ze onder meer een geplaatst schot in de hoek knap tegen de paal tikt. Vervolgens loopt de titelverdediger uit naar 4-1 en is een plek in de kwartfinales veiliggesteld.

"Daphne is enorm trots en dankbaar dat dit haar nu gegeven is", aldus Blokhuis. "Maar ze baalt ook voor Sari. Aan de andere kant: ze moet er nu voor zorgen dat er geen ballen om haar oren vliegen, dus ze kan er ook niet te lang mee zitten."

En dat gaat haar voorlopig boven verwachting goed af. Zo goed zelfs, dat enkele Europese topclubs onlangs bij Blokhuis hebben geïnformeerd naar de mogelijkheden van Van Domselaar. Na haar prestaties op het EK zullen haar mogelijke toekomstige teamgenoten dit keer niet verrast zijn als Van Domselaar uitblinkt op het trainingsveld.

Met Van Domselaar onder de lat speelt Nederland zaterdag de kwartfinale van het EK tegen Frankrijk. Het duel in Rotherham begint om 21.00 uur (Nederlandse tijd). De winnaar treft in de halve finales Duitsland, dat donderdag met 2-0 te sterk was voor Oostenrijk.