De voetbalsters van Duitsland hebben zich donderdag geplaatst voor de halve finales van het EK. De achtvoudig Europees kampioen knokte zich in Londen met 2-0 langs Oostenrijk.

Duitsland is in de halve finale de mogelijke tegenstander van Nederland. De titelverdediger moet dan zaterdag in de kwartfinales wel eerst zien af te rekenen met de sterke Franse ploeg.

De score in het stadion van Brentfort werd halverwege de eerste helft geopend. Na een fraaie aanval schoof Lina Magull de bal beheerst in de verre hoek. De beslissing viel in de slotfase, toen Alexandra Popp profiteerde van een blunder van de Oostenrijkse keeper.

Duitsland won dit EK tot dusver alle wedstrijden zonder daarbij een tegengoal te incasseren. In de groepsfase was de ploeg te sterk voor Denemarken (4-0), Spanje (2-0) en Finland (3-0).

Duitsland is de tweede ploeg die zeker is van een plaats in de halve finales. Woensdag bereikte het Engeland van Sarina Wiegman de laatste vier door na verlenging met 2-1 te winnen van Spanje.

Vrijdag staan Zweden en België tegenover elkaar, een dag later is het de beurt aan Nederland en Frankrijk. Beide duels beginnen om 21.00 uur.

De Oostenrijkse keeper in tranen, terwijl achter haar de Duitse spelers feestvieren. De Oostenrijkse keeper in tranen, terwijl achter haar de Duitse spelers feestvieren. Foto: AFP

Duitsland ontsnapt bij grote kansen Oostenrijk

Duitsland had tegen Oostenrijk aanvankelijk moeite om de favorietenrol waar te maken. De ploeg kroop door het oog van de naald toen Marina Georgieva de paal raakte.

De 1-0 in de 25e minuut was dan ook enigszins tegen de verhouding in. Na een scherpe voorzet van Klara Bühl en een handig overstapje van Popp schoof Magull de bal simpel binnen.

Vroeg in de tweede helft raakte Oostenrijk nogmaals de paal, maar daarna nam Duitsland het heft steviger in handen en hing de 2-0 steeds nadrukkelijker in de lucht.

Toch viel de beslissing pas in de allerlaatste minuut na een blunder van Manuela Zinsberger. De Oostenrijkse keeper schoot de bal bij een uittrap tegen de inlopende Popp en zag zo het laatste sprankje hoop van Oostenrijk verdwijnen.