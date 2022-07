Voor Damaris Egurrola is de kwartfinale tegen Frankrijk een speciale wedstrijd. De Oranje-international speelt bij Olympique Lyonnais en zal zaterdag veel oude bekenden treffen in Rotherham. Bondscoach Mark Parsons heeft de middenvelder al om tips gevraagd.

Onlangs na een training werd Egurrola door Parsons bij hem geroepen. Als speler van de club uit Lyon staat de middenvelder bijna dagelijks op het veld met onder anderen de Franse sterspelers Delphine Cascarino en Wendie Renard en dus wilde de Brit alles weten van Egurrola. Wat moet Oranje doen als Cascarino en Renard aan de bal komen? "Het helpt dat ik die informatie met ze kan delen."

In de aanloop naar de kwartfinale van zaterdag had Egurrola al veel contact met haar Franse ploeggenoten, met wie ze sinds januari vorig jaar samenspeelt. "Het ging niet eens over de wedstrijd. Wendie was woensdag jarig, dus we hebben wat grapjes met elkaar gemaakt. Ik kan niet wachten om tegen ze te spelen. Het wordt speciaal."

Egurrola is onder de indruk van Frankrijk, dat tot de titelfavorieten wordt gerekend. "Ze zijn heel erg goed in de omschakeling. Ze hebben twee goede buitenspelers en twee goede centrale verdedigers die ook nog eens goed aan de bal zijn. Wendie is voor mij heel speciaal. Ze speelden tot dusver heel goed."

Maar Egurrola ziet ook kansen voor Nederland. Frankrijk werd op de zes laatste grote toernooien (WK's, EK's en Olympische Spelen) telkens in de kwartfinales uitgeschakeld en daar wordt de ploeg van de bekritiseerde bondscoach Corinne Diacre vaak aan herinnerd. "We moeten daarvan gebruikmaken. Ons team heeft veel toernooiervaring. Dat is een groot voordeel voor ons."

Opvallend bij Frankrijk is dat Amandine Henry en Eugénie Le Sommer, de sterspelers van Olympique Lyonnais, buiten de EK-selectie zijn gelaten. Egurrola heeft beiden van dichtbij meegemaakt. "Het moet voor hen heel vreemd zijn om niet op het EK te zijn. Iedere coach heeft zijn eigen denkwijze, maar ze zijn goede spelers. Het is voor goed voor ons dat ze er allebei niet bij zijn."

Egurrola moppert niet over reserverol

Het is de vraag of Egurrola ook daadwerkelijk tegen Frankrijk speelt. De dochter van een Spaanse vader en Nederlandse moeder, die sinds april voor Nederland uitkomt, is wisselspeler sinds Jackie Groenen is teruggekeerd na een coronabesmetting. Bij afwezigheid van Groenen speelde Egurrola vorige week tegen Portugal (3-2) en opende ze met een kopbal uit een hoekschop de score in Leigh.

Egurrola is niet ontevreden nu ze door Parsons weer naar de bank is verwezen. "Het is mijn eerste grote toernooi. Ik geniet van elk moment dat ik hier mag zijn, of ik nou wel of niet speel. Ik wacht op mijn kans en hopelijk komt die nog."

Voor Egurrola is het EK immers al geslaagd. Ze kon kiezen tussen de Verenigde Staten, Spanje en Nederland, maar koos voor Nederland omdat daarmee de kans op toernooideelname het grootst was. "Ik wilde met dit team grote toernooien spelen", zei ze ruim een week geleden. "Ik voel me sinds de eerste dag hier op mijn gemak. Dat zie je ook terug in mijn spel."

Frankrijk-Nederland begint zaterdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) in het New York Stadium in Rotherham. De winnaar neemt het woensdag in de halve finales op tegen Duitsland of Oostenrijk. Die landen staan vrijdag tegenover elkaar in de kwartfinales.