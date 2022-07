Met Frankrijk treft Nederland zaterdag een van de favorieten voor de Europese titel in de kwartfinales. Bij de Franse voetbalsters is het echter al tijden kommer en kwel: schandalen en een kwartfinaletrauma achtervolgen de ploeg, met een negatieve hoofdrol voor de bondscoach. Een blik op de aanstaande tegenstander van Oranje.

Het was een paar dagen na het rampzalig verlopen WK van 2019 in eigen land toen de Franse keeper Sarah Bouhaddi vernietigend uithaalde naar bondscoach Corinne Diacre. "Het is onmogelijk om met deze coach een titel te winnen", zei ze na de uitschakeling in de kwartfinales. "We hebben in een negatieve omgeving moeten presteren. Veel spelers denken er ook zo over, maar durven niks te zeggen."

Voor Frankrijk moest het WK in eigen land een feestje voor het vrouwenvoetbal worden, maar het toernooi draaide dankzij Diacre uit op een nachtmerrie. "Ik heb spelers zien huilen op hun kamer", zei Amandine Henry, de sterspeler van destijds. "Ik heb ook een paar keer gehuild. Ik wilde genieten van dit WK, maar uiteindelijk werd het één grote chaos."

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen

Diacre was als verdediger van het Franse team in de jaren negentig van de vorige eeuw een ijzervreter die geen duel uit de weg ging. Als coach is ze niet anders. Gehard door de lessen bij Clermont Foot, waar ze in 2014 de eerste vrouwelijke coach in het Franse mannenvoetbal werd, is de 47-jarige coach niet bang om de grote vedetten aan te pakken of ze zelfs buiten de selectie te laten.

Dit EK ging het niet anders. Diacre, die wonderwel de evaluatie van het WK van 2019 overleefde en zei te gaan werken aan de communicatie, passeerde Henry. Dat terwijl de voetbalster twee maanden eerder op fraaie wijze scoorde voor Olympique Lyonnais in de Champions League-finale tegen FC Barcelona en al jaren de aanvoerder van de Franse topclub is.

Ook topscorer aller tijden Eugénie Le Sommer werd niet opgeroepen. Volgens Franse media was dat een afrekening van Diacre met de twee vedetten, die kritisch waren op de bondscoach tijdens het WK van 2019. Diacre zei alleen te willen vertrouwen op spelers die ze de laatste tijd heeft geselecteerd.

Frankrijk Bondscoach: Corinne Diacre

Sterspeler: Delphine Cascarino (Olympique Lyonnais)

Aantal eerdere EK-deelnames: 6

Beste resultaat: kwartfinales (2009, 2013 en 2017)

De Franse bondscoach Corinne Diacre ligt erg slecht in eigen land. De Franse bondscoach Corinne Diacre ligt erg slecht in eigen land. Foto: AFP

Laatste zes keer uitgeschakeld in kwartfinales

Niet alleen schandalen, maar ook een heus kwartfinaletrauma achtervolgt Frankrijk op de grote toernooien. Op de laatste zes grote toernooien (WK's, EK's en Olympische Spelen) werden de Franse vrouwen telkens uitgeschakeld bij de laatste acht. En dat terwijl ze steeds een selectie hadden waarmee ze om de prijzen konden meedoen.

Ondanks de afwezigheid van Henry en Le Sommer wordt Frankrijk ook op het EK in Engeland tot de grote favorieten voor de eindzege gerekend. Met onder anderen smaakmaker Delphine Cascarino, verdediger Wendie Renard en linksback Grace Geyoro beschikken de Fransen op bijna elke positie over een van de beste spelers ter wereld.

Normaal gesproken stond spits Marie-Antoinette Katoto ook in dat rijtje, maar de sterspeler liep ruim een week geleden een zware knieblessure op in de groepswedstrijd tegen België en komt op dit EK niet meer in actie.

Nederland is de grote underdog in het duel met Frankrijk. In februari oefenden de teams nog tegen elkaar en toen verloor de ploeg van bondscoach Mark Parsons kansloos met 3-1. Frankrijk maakte ook indruk dit toernooi door met 5-1 te winnen van Italië. Al volgde in de laatste groepswedstrijd een teleurstellend gelijkspel (1-1) tegen IJsland. Toen spaarde Frankrijk wel zijn beste spelers.

Met het kwartfinaletrauma en de schandalen bij de Fransen in het achterhoofd liggen er kansen voor Oranje, dat ook weer over sterspeler Vivianne Miedema kan beschikken. Frankrijk-Nederland begint zaterdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) in het New York Stadium in Rotherham. De winnaar neemt het woensdag in de halve finales op tegen Duitsland of Oostenrijk.