De achttienjarige Esmee Brugts is een van de mogelijke vervangers van de weggevallen Lieke Martens bij de Oranjevrouwen op het EK in Engeland. Zelf houdt het toptalent van PSV er geen rekening mee dat ze het stokje van haar idool overneemt. "Ik vind het al top dat ik op dit EK ben."

Ze speelde twee jaar geleden nog met de jongens van FC Binnenmaas in Maasdam en droeg tijdens het vorige EK in Nederland nog de vlag nadat de Oranjevrouwen voor het eerst in de geschiedenis Europees kampioen waren geworden.

Inmiddels speelde de achttienjarige Brugts al twee wedstrijden op het EK en wordt ze genoemd als een van de mogelijke vervangers van de weggevallen Lieke Martens in de kwartfinale van komende zaterdag tegen favoriet Frankrijk.

Brugts leeft haar droom op dit EK in Engeland. In februari van dit jaar maakte de aanvaller van PSV in de oefeninterland tegen Brazilië haar debuut voor Nederland en vorige maand vertelde bondscoach Mark Parsons haar telefonisch dat ze was geselecteerd voor haar eerste grote toernooi.

Daarop maakte Brugts als vaste invaller voor Martens een onbevangen indruk: ze durfde haar kenmerkende dribbels in te zetten en haar tegenstander te passeren. Nu de linksbuiten is weggevallen met een voetblessure, lijkt dribbelaar Brugts haar logische vervanger. Ze wordt immers beschouwd als een van de grootste talenten ter wereld.

Zelf is Brugts daar nog niet zo mee bezig. "We hebben nog andere namen die daar uit de voeten kunnen", doelde ze woensdag na afloop van de training op onder anderen Victoria Pelova. "Ik wil niet te veel verwachtingen koesteren, zo van: o, ik ga sowieso spelen. Dat is niet realistisch. Ik wil me voorbereiden op elk scenario. Als ik niet speel, heb ik er ook vrede mee."

Brugts heeft thuis shirtje van Martens

Voor Brugts is het al een eer dat ze is geselecteerd voor het EK. Lachend zegt ze dat ze komende maand ook met het beloftenteam het WK onder twintig jaar had kunnen spelen. Ze kijkt haar ogen uit op dit EK. Door de grote stadions waarin ze speelt - anders dan De Herdgang waar ze met haar club PSV speelt - door de Oranjegekte en niet in de laatste plaats doordat ze wekenlang teamgenote was van haar idool Martens is geweest.

Het was voor Brugts dan ook surrealistisch dat ze vorige week woensdag tegen Portugal voor het eerst mocht invallen voor Martens. Ze heeft thuis zelfs een shirtje van Martens hangen. "Het was echt een besefmomentje: ik mag nu invallen voor Lieke. Ik heb haar op het vorige EK gezien. Ze deed het supergoed, ze is de beste voetbalster ter wereld geweest. Dat is iets om trots op te zijn."

Martens was ook veel bezig met Brugts voordat ze dinsdagavond het trainingskamp verliet. "Ze is een voorbeeld voor mij", zegt Brugts. "Ik luisterde graag naar wat zij te zeggen had, hoe ze het in wedstrijden deed en welke moeilijke momenten ze heeft gehad. Ze zei dingen als: 'Je doet het goed'. Dat doet mij heel goed."

Brugts vindt het "heel jammer" dat Martens het EK moest verlaten vanwege een voetblessure, terwijl dat haar kansen op speeltijd verder vergroot. "Ik heb haar heel hoog zitten. Ik vind het ongelukkig hoe ze de laatste periode door heeft moeten maken. Ze is een toppersoon. Dit gun je niemand, maar zeker Lieke niet."

Brugts stuurde Martens een berichtje om haar beterschap te wensen. Ze kreeg ook antwoord. "Ze zei dat ze heel erg trots was op hoe ik het doe. Ze gunt me het beste. Ze is een geweldige persoon. Ze vertelde eerder al eens dat ik lekker vrij moet zijn. Zo van: ga lekker dribbels aan, je bent nog zo onbevangen, dus wees het ook. Dat heeft goed uitgepakt."

'Probeer niet te veel na te denken'

Na haar sterke invalbeurten tegen Portugal (3-2) en Zwitserland (4-1) is Brugts de voornaamste kandidaat om Martens te vervangen, maar de bescheiden Zuid-Hollandse is niet iemand die haar rol opeist. Sterker: ze was blij dat ze in de openingswedstrijd tegen Zweden níét inviel.

"Dan kan ik ook niks fout doen", zegt Brugts met een knipoog. Dan serieus: "Ik vind het top dat ik hier ben. Ik vind alles prima. Het is mooi dat je op een EK staat als achttienjarige. Jonge spelers kunnen in dit team lekker vrij zijn. Zo voel ik me ook."

Brugts staat niet stil bij de gedachte dat ze opgesteld wordt. "Ik probeer niet te veel na te denken. Want als ik dat doe, gaat het juist fout bij mij. Ik probeer op het moment zelf te knallen. Wanneer ik hoor dat ik mag invallen voor zo veel minuten, denk ik: ik ga veel acties maken. Ik doe in die minuten alles wat ik kan. Als dat langer is, moet ik mijn energie een beetje verdelen."

Brugts zou zich mentaal dan ook anders moeten voorbereiden op een basisplaats dan op een invalbeurt. "Als ik inval, probeer ik alles in die tien of twintig minuten te geven. Dan is het wat anders. Zeker tegen Frankrijk. Dan is het ook heel veel verdedigen, en dat is heel zwaar. Maar tot nu toe gaat het goed."

Parsons wilde woensdag niet loslaten wie de vervanger van Martens wordt in de kwartfinale tegen Frankrijk, die zaterdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) gespeeld wordt. De bondscoach zei resoluut dat de leeftijd en de beperkte toernooiervaring van Brugts geen rol spelen bij zijn keuzes.