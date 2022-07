Sarina Wiegman heeft zich met de voetbalsters van Engeland met veel moeite geplaatst voor de halve finales van het EK. De bondscoach zag haar ploeg woensdag tegen Spanje een 1-0-achterstand wegpoetsen, om vervolgens in de verlenging toe te slaan: 2-1.

Het gastland, favoriet voor de Europese titel, leek af te stevenen op uitschakeling toen Esther González Spanje in de 54e minuut op voorsprong schoot. Pas zes minuten voor tijd maakte Ella Toone gelijk, waarna Georgia Stanway zich in de verlenging tot matchwinner kroonde.

Engeland maakte indruk in de groepsfase door van achtereenvolgens Oostenrijk (1-0), Noorwegen (8-0) en Noord-Ierland (5-0) te winnen. Het resultaat tegen Noorwegen betekende zelfs de grootste zege ooit op een Europees kampioenschap.

Spanje won in de poulefase van Finland (4-1) en Denemarken (1-0), maar ging met 2-0 onderuit tegen Duitsland. De ploeg kreeg vlak voor de start van het toernooi een grote domper te verwerken door het wegvallen van Alèxia Putellas, die een zware knieblessure opliep.

Wiegman, die Oranje vijf jaar geleden naar de Europese titel loodste, neemt het met Engeland in de halve finale op tegen de winnaar van Zweden-België. Nederland speelt zaterdagavond in de kwartfinales tegen Frankrijk. De winnaar van dat duel treft daarna Duitsland of Oostenrijk.

Georgia Stanway schoot Engeland in de verlenging naar de zege. Foto: ANP

Wiegman grijpt in bij achterstand

Waar Engeland in de groepsfase de tegenstanders vaak overrompelde, verliep het tegen Spanje van het begin af aan stroef. In het goedgevulde stadion van Brighton & Hove Albion werden amper kansen gecreëerd tegen de compact verdedigende tegenstander.

Toch leek Engeland op slag van rust op voorsprong te komen, toen Ellen White van dichtbij scoorde uit een vrije trap. Het gejuich verstomde echter snel toen bleek dat de vlag omhoog was voor buitenspel.

Een nieuwe tegenslag voor Engeland kwam er tien minuten na rust. Invaller Athenea del Castillo stond koud in het veld toen ze met een zeer fraaie actie ploeggenoot González in staat stelde om Spanje verrassend op voorsprong te zetten.

Wiegman reageerde door met Toone en Chloe Kelly voor Beth Mead en White bijna haar volledige aanval te verversen. Toone beloonde het vertrouwen van de trainer door er in de 84e minuut, toen een verrassende uitschakeling steeds dichterbij leek te komen, op aangeven van de eveneens ingevallen Alessia Russo 1-1 van te maken.

Het gaf Engeland vertrouwen voor de verlenging, waarin het de bovenliggende ploeg was. Al zes minuten na de hervatting zorgde Stanway er met een fraaie uithaal voor dat het gastland na een moeizame avond met de schrik vrij kwam.