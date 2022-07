De Oranjevrouwen waren woensdagochtend door het dolle heen toen Vivianne Miedema aansloot bij de selectie. Na ruim een week in isolatie testte de sterspeelster van Nederland eindelijk negatief op het coronavirus en mocht ze aan de groepsactiviteiten deelnemen.

Woensdag tijdens het ontbijt van Oranje stond Miedema opeens in de eetzaal. "De speelsters wisten van niets", vertelde bondscoach Mark Parsons na afloop van de training. "Ze gingen helemaal los toen ze haar zagen. Ik kreeg kippenvel. Het is een speciale speelster en een speciale mens die bij ons terugkeert."

Miedema testte dinsdagavond voor het eerst negatief na een week in isolatie in het spelershotel in Worsley. Daardoor moest ze onder meer haar 26e verjaardag in afzondering vieren. Volgens Parsons had de spits ook serieuze klachten, maar zijn die inmiddels verdwenen. Miedema zelf was niet beschikbaar voor de pers.

Parsons kon nog niet zeggen of Miedema ook inzetbaar is in de EK-kwartfinale tegen Frankrijk van komende zaterdag. Daar neemt hij vrijdag een beslissing over. "Ze heeft net als Jackie (de eerder met corona besmette Jackie Groenen, red.) alleen voor zichzelf op het veld getraind. Het ziet er erg goed uit, maar ik wil dat het goed blijft, net als eerder bij Jackie."

Voor de Oranjevrouwen is de terugkeer van Miedema een flinke opsteker richting de kwartfinale. Een dag eerder kreeg de titelverdediger nog een dreun te verwerken met het wegvallen van Lieke Martens, die net als Oranje een stroef toernooi speelde. Eerder moest ook aanvoerder Sari van Veenendaal de strijd al staken door een blessure.

Parsons zegt een boost te hebben gekregen van de terugkeer van Miedema. "We hebben een goed gevoel over zaterdag. Hoe beter de tegenstander, hoe beter we gaan spelen. Maar het nieuws van Vivianne maakt dat gevoel er alleen maar beter op."

Bondscoach Mark Parsons praat tijdens de training met Vivianne Miedema. Bondscoach Mark Parsons praat tijdens de training met Vivianne Miedema. Foto: ANP

'Kans op finale was voor Martens erg klein'

Oranje had dinsdag tijdens de hittegolf in Groot-Brittannië een vrije dag, maar die werd ontsierd door het wegvallen van Martens. De linksbuiten kon niet verder door een voetblessure die ze had overgehouden aan de laatste groepswedstrijd tegen Zwitserland (4-1).

Parsons zei dat de klachten bij Martens pas begonnen op te spelen na het duel in Sheffield. In het ziekenhuis werd de blessure bevestigd. Parsons kon niet zeggen wat de Wereldvoetbalster van het Jaar van 2017 precies mankeert.

"Maar de kans dat ze de finale (op 31 juli, red.) zou halen, was erg klein. Daarvoor zou ze ook nog een agressieve revalidatie moeten volgen en daar waren weer grote risico's aan verbonden. Helaas zat er niets anders op dan dat ze ons moest gaan verlaten."

Parsons wilde niet zeggen wie de nieuwe linksbuiten wordt. De achttienjarige Esmee Brugts viel tijdens dit EK twee keer goed in voor Martens, terwijl Victoria Pelova in april aan de linkerkant van de voorhoede uitkwam bij afwezigheid van Martens. "Nee", antwoordde Parsons resoluut op de vraag of de leeftijd van Brugts een afweging is. "De invallers bezorgen onze goede hoofdpijn", was het enige wat hij er concreet over zei.

Met een volledig fitte selectie bereidt Oranje zich de komende dagen voor op de kwartfinale tegen Frankrijk. Donderdag volgt een besloten training, waarna vrijdag voor het eerst in het stadion in Rotherham wordt getraind. Het kwartfinaleduel met Frankrijk is zaterdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd). De winnaar speelt tegen Duitsland of Oostenrijk.