Lieke Martens komt niet meer in actie op het EK in Engeland. De linksbuiten van Oranje heeft een voetblessure overgehouden aan de wedstrijd tegen Zwitserland en heeft dinsdag het trainingskamp verlaten.

Uit onderzoek is gebleken dat Martens dit EK niet meer op tijd hersteld kan zijn van de voetblessure. Maandag liep ze al moeizaam op het trainingsveld en deed ze ook niet mee aan de hersteltraining. De KNVB heeft niet bekendgemaakt wat Martens precies mankeert.

"Dit is verschrikkelijk nieuws voor Lieke en voor ons", aldus bondscoach Mark Parsons, die geen vervanger mag oproepen voor Martens. "Ze heeft zich dit toernooi ten volle ingezet voor het team. Het is heel jammer dat haar EK zo moet eindigen."

De 29-jarige Martens draaide een uiterst moeizaam EK. De aanvaller maakte een fletse indruk en moest vaker meeverdedigen dan haar lief was. Martens erkende voor de wedstrijd tegen Zwitserland dat ze aanvallend meer moest brengen, maar in de laatste groepswedstrijd kwam ze ook niet uit de verf en werd ze gewisseld.

Voor Oranje is het wegvallen van Martens een nieuwe tegenvaller tijdens een chaotisch toernooi. Eerder moest aanvoerder Sari van Veenendaal de selectie verlaten vanwege een schouderblessure. Ook Aniek Nouwen (enkel), Jackie Groenen (corona) en Vivianne Miedema (corona) vielen tijdelijk weg.

Nouwen en Groenen keerden vrijdag terug in de selectie van Oranje, maar het meespelen van Miedema is nog een groot vraagteken voor de kwartfinale van zaterdag tegen Frankrijk. De sterspeler van Nederland testte vorige week dinsdag positief op het coronavirus en zit nog altijd in isolatie.