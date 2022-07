Lieke Martens komt niet meer in actie op het EK in Engeland. De linksbuiten van Oranje heeft een voetblessure overgehouden aan de wedstrijd tegen Zwitserland en heeft dinsdag het trainingskamp verlaten.

Uit onderzoek is gebleken dat Martens dit EK niet meer op tijd kan herstellen van de voetblessure. Maandag liep ze al moeizaam op het trainingsveld en deed ze ook niet mee aan de hersteltraining. De KNVB heeft niet bekendgemaakt wat Martens precies mankeert.

"Dit is verschrikkelijk nieuws voor Lieke en voor ons", aldus bondscoach Mark Parsons, die geen vervanger mag oproepen voor Martens. "Ze heeft zich dit toernooi ten volle ingezet voor het team. Het is heel jammer dat haar EK zo moet eindigen."

De 29-jarige Martens werkte een uiterst moeizaam EK af. De Wereldvoetballer van het Jaar in 2017 maakte een fletse indruk en moest vaker meeverdedigen dan haar lief was. Martens erkende voor de wedstrijd tegen Zwitserland dat ze aanvallend meer moest brengen.

In de laatste groepswedstrijd kwam ze ook niet uit de verf en werd ze in de 74e minuut naar de kant gehaald. Toen was de achttienjarige Esmee Brugts haar vervanger. De aanvaller van PSV viel toen op met een aantal dribbels. Vervolgens liep Oranje uit van 1-1 naar een geflatteerde 4-1-zege.

Foto: Getty Images

Blessure volgende grote tegenvaller voor Oranje

Voor Oranje is het wegvallen van Martens een nieuwe dreun tijdens een toernooi vol tegenslag. Aanvoerder Sari van Veenendaal moest de selectie na de eerste groepswedstrijd tegen Zweden (1-1) verlaten vanwege een schouderblessure. Ook Aniek Nouwen (enkel), Jackie Groenen (corona) en Vivianne Miedema (corona) vielen tijdelijk weg.

Nouwen en Groenen keerden vrijdag terug in de selectie van Oranje, maar het meespelen van Miedema is nog een groot vraagteken voor de kwartfinale van zaterdag tegen Frankrijk. De sterspeler van Nederland testte vorige week dinsdag positief op het coronavirus en zit nog altijd in isolatie.

Daardoor bereidt Oranje zich voorlopig met 21 spelers voor op de kwartfinale tegen Frankrijk. Het duel met de favoriet voor de Europese titel wordt zaterdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) in Rotherham gespeeld. De winnaar treft Duitsland of Oostenrijk in de halve finales.