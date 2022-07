Bondscoach Sarina Wiegman verwacht woensdag langs de lijn te staan bij de kwartfinale van Engeland tegen Spanje. De Nederlandse coach testte eerder positief op het coronavirus en werkt sindsdien afgezonderd van het team.

"Ik ben erg hoopvol dat ik morgen kan coachen, maar we moeten het afwachten", zei Wiegman dinsdag op een digitale persconferentie. Alleen met een negatieve coronatest mag de bondscoach van Engeland terugkeren bij de ploeg.

Wiegman testte afgelopen vrijdag positief op het coronavirus, waardoor haar assistent Arjan Veurink de honneurs moest waarnemen in de laatste groepswedstrijd tegen Noord-Ierland. Ook zonder de coach wonnen de Engelse vrouwen eenvoudig van de EK-debutant (5-0). Daardoor plaatste Engeland zich als groepswinnaar voor de kwartfinales, waarin het woensdag outsider Spanje treft.

"Deze coronabesmetting tijdens het EK is geen nachtmerrie voor mij", aldus Wiegman, die een kwieke indruk maakte op de persconferentie. "Het is een situatie waarmee we moeten omgaan. Maanden geleden wisten we dat we dit konden verwachten. Natuurlijk wil je dit niet, maar niemand wilde corona hebben. Ik doe nog steeds mijn werk."

Wiegman zei alleen wat verhoging te hebben gehad en benadrukte dat ze zich al een tijdje fit voelt. Om die reden bekeek ze de afgelopen dagen van grote afstand en met mondkapje op 'gewoon' de training van de Engelse vrouwen.

"Ik lijk er ver van af te staan, maar ik ben dichtbij. Ik ben bij alle trainingen betrokken. Ik zorg er alleen voor dat ik niet te dicht bij mensen ben. Ik geef mijn aanwijzingen door aan de technische staf. Maar ze weten allemaal wat ze moeten doen."

'Het wordt een topwedstrijd'

Volgens Wiegman treft Engeland met Spanje een van de sterkere landen op dit EK in de kwartfinales. Zonder de geblesseerde sterspelers Alexia Putellas en Jennifer Hermoso maakten de Spaanse vrouwen een aardige indruk op het toernooi, al verloren ze wel met 2-0 van Duitsland.

"Maar ik denk dat ze nog steeds een goed team zijn én ook goed aan de bal zijn", aldus Wiegman. "Het belooft een topwedstrijd te worden. Zij zullen waarschijnlijk heel veel de bal hebben, maar ik hoop dat wij veel de bal hebben. Ik hoop dat we succesvol zijn."

Engeland kan tegen Spanje niet beschikken over reservekeeper Hannah Hampton. De 21-jarige keeper van Aston Villa testte dinsdag positief op het coronavirus en heeft het trainingskamp verlaten. Daarmee is ze al de twaalfde persoon op dit EK die door corona geveld is.

Engeland-Spanje wordt woensdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) gespeeld in het stadion van Premier League-club Brighton & Hove Albion in Brighton. De winnaar neemt het op tegen Zweden of België. Die twee teams staan vrijdag tegenover elkaar in de kwartfinales.