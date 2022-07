Martin Sjögren is dinsdag ontslagen als bondscoach van de Noorse voetbalsters. De Zweed moet vertrekken vanwege het teleurstellend verlopen EK in Engeland, waar de Scandinaviërs in de groepsfase strandden.

"De voorwaarden voor het EK waren duidelijk en we hebben grote ambities", zegt de 45-jarige Sjögren, die sinds december 2016 bondscoach was van Noorwegen, tegen de Noorse voetbalbond. "Toen de resultaten niet overeenkwamen met de verwachtingen, was het een niet meer dan logisch besluit om onze eigen weg te gaan."

Het Noorse elftal, met onder anderen sterspeelster Ada Hegerberg (Olympique Lyonnais) en Caroline Graham Hansen (FC Barcelona), presteerde ondermaats in de groepsfase en was kansloos in de strijd om een plek in de kwartfinales.

In de wedstrijd tegen het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman werd Noorwegen vernederd (8-0) - de grootste uitslag ooit op een EK - en ook Oostenrijk bleek te sterk (1-0). Alleen tegen Noord-Ierland pakte de tweevoudig Europees kampioen drie punten (4-1).

Martin Sjögren tijdens het EK-duel tussen Noorwegen en Oostenrijk. Martin Sjögren tijdens het EK-duel tussen Noorwegen en Oostenrijk. Foto: Getty Images

'Neem veel goede ervaringen mee'

Onder Sjögren haalden de Noorse vrouwen de kwartfinales van het WK in 2019. Tijdens het EK van 2017 in Nederland strandde de ploeg ook in de groepsfase.

"De mogelijkheid om het Noorse elftal 5,5 jaar, waaronder drie eindtoernooien, te leiden is een speciale tijd in mijn carrière als coach geweest. Ik neem veel goede ervaringen mee uit mijn tijd in Noorwegen", aldus de coach.

Wie de nieuwe bondscoach van de Noorse vrouwen wordt, is nog niet bekend. Wel laat de nationale voetbalbond weten dat er haast gemaakt wordt met de zoektocht naar een nieuwe trainer. Noorwegen staat in september voor twee belangrijke kwalificatieduels met Albanië en België voor het WK in 2023.