De groepsfase van het EK is achter de rug en dus kan een balans worden opgemaakt over het eerste stadium van het toernooi. Vier conclusies na de eerste 24 wedstrijden in Engeland, met een hoofdrol voor Sarina Wiegman en het coronavirus.

Wiegman weerstaat immense druk en maakt indruk

Wiegman werd in augustus vorig jaar aangesteld om Engeland Europees kampioen te maken in eigen land, precies wat ze met Nederland in 2017 had gedaan. Na de eerste drie wedstrijden kan de Haagse concluderen dat ze met de topfavoriet voor de Europese titel uitstekend op koers ligt, ook al zijn de 'Lionesses' nog niet getest door een topland.

Engeland opende het toernooi nog moeizaam met een 1-0-zege op Oostenrijk op een uitverkocht Old Trafford, maar daarna kwam het gastland helemaal los. Hoogtepunt was de 8-0-overwinning op tweevoudig Europees kampioen Noorwegen. Dat was de grootste zege ooit op een EK, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Vervolgens werd debutant Noord-Ierland met 5-0 opgerold.

Met bijna allemaal spelers van topclubs uit de Women's Super League, de beste competitie ter wereld, beschikt Wiegman over de beste selectie op dit EK. Het is ook terug te zien in het spel: Engeland speelt het beste voetbal op het toernooi en raast met veel fysiek sterke spelers als een orkaan over de tegenstanders heen.

Kwartfinales EK Woensdag: Engeland-Spanje (21.00 uur)

Donderdag: Duitsland-Oostenrijk (21.00 uur)

Vrijdag: Zweden-België (21.00 uur)

Zaterdag: Frankrijk-Nederland (21.00 uur)

De grote vraag is of Engeland dit staaltje powerplay ook kan uitvoeren tegen Spanje, dat de tegenstander in de kwartfinales is. Ook zonder de geblesseerde sterspelers Alexia Putellas en Jennifer Hermoso zijn de Spaanse vrouwen van een ander kaliber dan Oostenrijk, Noorwegen en Noord-Ierland.

Daarnaast zal de druk van het thuispubliek verder toenemen nu de finale op een uitverkocht Wembley (31 juli) steeds dichterbij komt. Het lijflied It's Coming Home klinkt geregeld vanaf de tribunes. Ook de afwezigheid van Wiegman zelf kan zijn uitwerking op Engeland hebben. Zij testte vrijdag positief op het coronavirus en zit sindsdien in isolatie. Dinsdag gaf ze via Zoom een persconferentie. Haar assistent Arjan Veurink neemt voorlopig de honneurs waar.

Sarina Wiegman is populair in Engeland. Ze zit nu nog in isolatie door een coronabesmetting. Sarina Wiegman is populair in Engeland. Ze zit nu nog in isolatie door een coronabesmetting. Foto: Getty Images

Corona en blessures verzieken toernooi

Met de coronabesmetting van Wiegman is de grootste smet op het toernooi genoemd: corona. Zeker twaalf personen (zie lijst hieronder) rondom het EK zijn besmet geraakt, onder wie sterspeler Vivianne Miedema en Jackie Groenen. Dinsdag kwam daar de positieve test van de Engelse reservekeeper Hannah Hampton bij.

Het is duidelijk dat de UEFA en de teams de rol van corona zwaar hebben onderschat. Er waren weliswaar allerlei coronarichtlijnen, maar die werden niet nageleefd en ook niet gehandhaafd. De teams deden net alsof het virus niet meer bestond, terwijl dat wel oprukte in Engeland en een besmetting nog altijd uitsluiting van wedstrijden en trainingen betekent.

Pas na de positieve test van Groenen vorige week zondag besloten de UEFA en de teams de teugels aan te halen. Een mondkapje is nu verplicht voor journalisten op de persconferentie en in de interviewruimtes. Ook de spelers hebben nu bijna overal een mondkapje op. De spelers van Oranje mogen ook niet meer met familieleden knuffelen, zoals na afloop van Nederland-Zweden.

De maatregelen zijn echter allemaal te laat gekomen: door corona hebben enkele spelers hun EK-droom in duigen zien vallen. Het is ook de grote vraag of Miedema op tijd terug is bij Oranje voor de kwartfinale tegen Frankrijk. Zij zit sinds vorige week dinsdag in isolatie en miste al de groepswedstrijden tegen Portugal (3-2) en Zwitserland (4-1).

Daarnaast is het ook opvallend dat liefst twee sterspelers op dit toernooi zijn afgehaakt met een kruisbandblessure. Putellas liep vlak voor het EK een zware knieblessure op, terwijl de Franse topspits Marie-Antoinette Katoto donderdag haar kruisband scheurde in de groepswedstrijd tegen België. Met Miedema meegerekend is het EK al drie blikvangers (tijdelijk) kwijtgeraakt.

Spelers/coaches met coronabesmetting op EK Lotte Wubben-Moy (Engeland) - 8 juli

Laura Wienroither (Oostenrijk) - 9 juli

Jackie Groenen (Nederland) - 10 juli

Valentina Cernoia (Italië) - 10 juli

Lea Schüller (Duitsland) - 11 juli

Tuija Hyyrynen (Finland) - 11 juli

Vivianne Miedema (Nederland) - 12 juli

Kathi Naschenweng (Oostenrijk) - 12 juli

Anna Westerlund (Finland) - 14 juli

Tinja-Riikka Korpela (Finland) - 15 juli

Sarina Wiegman (Engeland) - 15 juli

Hannah Hampton (Engeland) - 19 juli

Vivianne Miedema testte een week geleden positief op corona en zit nog altijd in isolatie op haar hotelkamer. Vivianne Miedema testte een week geleden positief op corona en zit nog altijd in isolatie op haar hotelkamer. Foto: Getty Images

Titelprolongatie voor Nederland lijkt illusie

Bondscoach Mark Parsons zei verschillende keren dat Nederland niet meer tot de beste landen ter wereld behoort, om daarmee de druk bij zijn ploeg weg te nemen. De moeizame groepswedstrijden tegen favoriet Zweden, Portugal en Zwitserland bewijzen het gelijk van de Brit, maar Oranje is tegelijkertijd ook ver van zijn topniveau verwijderd.

Binnen de ploeg heerst onvrede over de speelwijze en keuzes van Parsons, die ondanks uitspraken over aanvallend voetbal verdedigender speelt dan zijn succesvolle voorganger Wiegman. En dat terwijl de beste spelers van Nederland in de voorhoede lopen. Zelfs tegen de zwakke zusters Portugal en Zwitserland zakte de ploeg ver terug en ging het niet van eigen kracht uit. En ook toen kwam Nederland zwaar in de problemen.

Lieke Martens deed hier onlangs haar beklag over. De ster van het EK van 2017 speelt meer als linksback dan als linksbuiten en komt daardoor aanvallend totaal niet uit de verf. Ook rechtsbuiten Jill Roord en linksback Dominique Janssen hebben een totaal andere rol dan bij hun club en dat is af te zien aan hun povere spel. De beste spelers van Nederland worden niet op hun sterke punten benut.

Voor Parsons gelden verzachtende omstandigheden: hij had sinds zijn aanstelling in augustus vorig jaar alleen in de eerste tien minuten van het EK-duel met Zweden een volledig fitte selectie tot zijn beschikking, waardoor automatismen ontbreken. Daarna vielen achtereenvolgens keeper Sari van Veenendaal (schouder), Aniek Nouwen (enkel), Groenen en Miedema (allebei corona) al dan niet tijdelijk weg.

Maar ook met Nouwen en Groenen terug in de ploeg liep het bij Oranje voor geen meter tegen Zwitserland. Dankzij een onuitputtelijke dosis vechtlust, de uitblinkende keeper Daphne van Domselaar en ontluikend talent scheerde Nederland langs de rand van de afgrond en boekte het een geflatteerde 4-1-zege.

Het is voor Parsons te hopen dat hij Miedema terug heeft voor de kwartfinale tegen Frankrijk, anders lijkt voor de titelverdediger op dit EK een bijrol weggelegd. En dan zal de kritiek op de sympathieke Brit, die al niet lekker in de groep ligt en een valse start maakte door in oktober een vlucht naar Nederland te missen, verder aanzwellen.

Nederland scheerde langs de rand van de afgrond tegen Zwitserland. Nederland scheerde langs de rand van de afgrond tegen Zwitserland. Foto: Getty Images

Duitsland werkt zich op tot favoriet

Recordkampioen Duitsland werd bij aanvang van het EK niet gerekend tot de grote kanshebbers, maar de Duitse vrouwen zijn inmiddels opgeklommen in de lijstjes van de bookmakers. En dat heeft alles te maken met het overtuigende spel van de achtvoudig Europees kampioen.

De ploeg van bondscoach Martina Voss-Tecklenburg speelde Denemarken, dat vijf jaar geleden de EK-finale van Nederland verloor, outsider Spanje en Finland van de mat. Duitsland bereikte de kwartfinales met een indrukwekkend doelsaldo van negen doelpunten voor en nul goals tegen. Alleen Engeland scoorde dit toernooi vaker: veertien keer.

Bij afwezigheid van de met corona besmette Lea Schüller is aanvoerder Alexandra Popp de grote blikvanger bij de Duitse vrouwen. De ervaren middenvelder van de Duitse topclub VfL Wolfsburg scoorde in elke groepswedstrijd, terwijl ze in het eerste duel met Denemarken nog op de bank begon.

Voor Duitsland ligt de weg naar de halve finales open: donderdag is Oostenrijk de tegenstander in de kwartfinales. Na twee achtereenvolgende mislukte toernooien - Duitsland werd op het EK van 2017 en het WK van 2019 in de kwartfinales uitgeschakeld - lijken de Duitse vrouwen weer helemaal terug aan de top.