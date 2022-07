Bondscoach Ives Serneels komt loftuitingen tekort voor de Belgische voetbalsters na het bereiken van kwartfinales op het EK. De Belgen voegden zich maandag voor het eerst in de historie bij de laatste acht door een verrassende zege op Italië: 1-0.

"Dit is een historische avond voor het Belgische vrouwenvoetbal", zei Serneels na de knappe overwinning in Manchester. "Ik heb veel mooie momenten in mijn carrière meegemaakt, maar dit hoort daar zeker bij. Dit is misschien wel de mooiste prestatie."

Tine De Caigny tekende aan het begin van de tweede helft voor het enige doelpunt van de wedstrijd in het Academy Stadium in Manchester. De nipte zege was door het gelijkspel van IJsland bij groepswinnaar Frankrijk voldoende om historie te schrijven.

Het is überhaupt pas de tweede keer dat de Belgische vrouwenploeg meedoet aan het EK. Vier jaar geleden in Nederland was de groepsfase het eindstation voor de 'Red Flames', die nog nooit meededen aan een wereldkampioenschap.

De vreugde en de teleurstelling in één beeld gevat. De vreugde en de teleurstelling in één beeld gevat. Foto: Getty Images

'Het heeft even geduurd'

Serneels, al elf jaar bondscoach van de Belgische vrouwen, is onder de indruk van wat zijn ploeg laat zien in Engeland. "Het heeft even geduurd tot we tot zoiets in staat konden zijn. Ik ben in extase en vooral ook blij voor de speelsters, die het in de voorbereiding op het toernooi en de laatste tien dagen heel goed hebben gedaan."

Ook verdediger Sari Kees, die door de UEFA werd uitgeroepen tot beste speelster van de wedstrijd en verantwoordelijk was voor de assist, is lovend over de mentaliteit binnen het team. "We bleven vechten tot het einde. Italië is zo'n sterk team, maar wij gaven gewoon niet op en bleven maar gaan. Dat is wat het verschil heeft gemaakt."

In de kwartfinales wacht België een zware kluif, want de tegenstander is dan Zweden. De Scandinaviërs gelden als een van de favorieten om het toernooi te winnen en eindigden met zeven punten als eerste in een groep met Nederland, Zwitserland en Portugal.