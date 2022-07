Bondscoach Corinne Diacre van het Franse vrouwenelftal is ondanks de matige generale positief gestemd over de ontmoeting met Oranje in de kwartfinales van het EK. De Franse vrouwen kwamen maandag in hun laatste groepswedstrijd niet langs IJsland (1-1).

"We wilden ons als groepswinnaar kwalificeren voor de kwartfinales en dat was ons al na twee wedstrijden gelukt. Het belangrijkste is verder dat we geen blessuregevallen hebben en ik in de kwartfinale over alle 22 spelers kan beschikken", zei Diacre na het 1-1-gelijkspel in het Engelse Rotherham.

Frankrijk begon het EK met overwinningen op Italië (5-1) en België (2-1) en speelde daardoor tegen IJsland alleen nog voor de eer. Diacre kon het zich dan ook permitteren om enkele vaste krachten buiten de basisopstelling te laten.

Zelfs zonder de beste elf kwam Frankrijk na een minuut al op voorsprong via Melvine Malard en had de winnaar van groep D de score verder moeten uitbreiden. Dat gebeurde niet, waardoor Dagný Brynjarsdóttir ver in blessuretijd van 11 meter de gelijkmaker kon aantekenen namens het uitgeschakelde IJsland.

"Het is oké om doelpunten tegen te krijgen, zolang we er maar eentje meer maken dan de tegenstander. Tegen België herstelden we ons goed van een tegengoal. Het is vreemd dat dit tegen IJsland niet is gelukt, want we hadden de wedstrijd voor de strafschop al moeten beslissen", zei Diacre.

Frankrijk heeft nu drie dagen om te herstellen en dan wacht zaterdagavond het duel met de Oranjevrouwen in de kwartfinales (aftrap 21.00 uur). Nederland eindigde als tweede in de poule, achter groepswinnaar Zweden.