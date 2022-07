De voetbalsters van Frankrijk hebben maandag op het EK een matige generale beleefd voor de kwartfinale van zaterdag tegen Oranje. Door een gelijkmaker van IJsland diep in blessuretijd eindigde het laatste groepsduel in 1-1. België won met 1-0 van Italië en bereikte voor het eerst in de historie de laatste acht op een EK.

Frankrijk was na zeges op Italië (5-1) en België (2-1) al zeker van een plaats in de kwartfinales en de eerste plaats in groep D. Zaterdagavond om 21.00 uur strijdt de ploeg met titelverdediger Nederland, dat tweede werd in groep C, om een plaats in de halve eindstrijd.

Omdat er tegen IJsland niks meer op het spel stond had de Franse bondscoach Corinne Diacre haar ploeg op meerdere plaatsen gewijzigd. Zo kwam Grace Geyoro, die tegen Italië nog een hattrick maakte, slechts als invaller in het veld. Hetzelfde gold voor Sakina Karchaoui en Delphine Cascarino.

Toch schoot Frankrijk in Rotherham uit de startblokken. Al binnen een minuut was het raak door een treffer van Melvine Malard. Na voorbereidend werk van Clara Matéo schoof ze de bal met veel gevoel in de verre hoek.

Daarna bleef Frankrijk oppermachtig en leek het tot twee keer toe op 2-0 te komen. Beide treffers werden echter afgekeurd wegens buitenspel, waardoor IJsland tot het laatste toe mocht blijven hopen op een gelijkmaker. Die kwam er door een benutte penalty van Dagný Brynjarsdóttir in de 102e minuut.

Kwartfinales EK Woensdag, 21.00 uur: Engeland-Spanje

Donderdag 21.00 uur: Duitsland-Oostenrijk

Vrijdag 21.00 uur: Zweden-België

Zaterdag, 21.00 uur: Frankrijk-Nederland

België stuurt Italië naar huis

Voor IJsland was dat echter niet genoeg om te knock-outfase te halen. België won verrassend met 1-0 van Italië en legde zo beslag op de tweede plaats in groep D.

Na een eerste helft met amper kansen sloegen de 'Red Flames' vroeg in de tweede helft toe. Tine De Caigny scoorde op aangeven van Sari Kees, waarna België knap stand wist te houden en Italië naar huis stuurde.

België neemt het vrijdagavond op tegen Zweden, dat als eerste eindigde in de poule van Oranje. De wedstrijd in Leigh begint om 21.00 uur.