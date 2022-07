Vivianne Miedema is woensdag na een coronabesmetting teruggekeerd op het trainingsveld bij de Oranjevrouwen. De sterspeler van Nederland is negatief getest op het coronavirus én klachtenvrij, waardoor ze de kwartfinale tegen Frankrijk lijkt te gaan halen.

De 26-jarige Miedema zat sinds vorige week dinsdag in isolatie, omdat ze positief was getest op het coronavirus. Daardoor miste de spits de groepswedstrijden tegen Portugal (3-2) en Zwitserland (4-1), die Oranje allebei uiterst moeizaam won.

In tegenstelling tot Jackie Groenen, die vrijdag uit isolatie mocht, kampte Miedema lange tijd met coronaklachten. De aanvaller van Arsenal moest daardoor vrijdag noodgedwongen haar 26e verjaardag in haar hotelkamer in Worsley vieren.

De terugkeer van Miedema is een grote meevaller voor Nederland richting de kwartfinale tegen Frankrijk, die zaterdag wordt gespeeld. Zonder de spits won Oranje weliswaar van Portugal en Zwitserland, maar in beide wedstrijden oogde de ploeg van bondscoach Mark Parsons kwetsbaar.

Dinsdag viel ook nog eens Lieke Martens weg met een voetblessure, nadat eerder al aanvoerder en keeper Sari van Veenendaal het trainingskamp moest verlaten vanwege een schouderblessure. Na het vertrek van Van Veenendaal nam Miedema de aanvoerdersband over.

Als nieuwe aanvoerder had Miedema het knuffelen van enkele medespelers na afloop van Nederland-Zweden veroordeeld. Ze noemde het met het oog op het oprukkende coronavirus "niet slim" om "Jan en alleman" te gaan omhelzen. Een dag na haar uitspraken testte ze positief op het coronavirus.

Oranje lijkt nu te kunnen beschikken over Miedema in de kwartfinale tegen Frankrijk. De titelverdediger speelt zaterdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) in Rotherham het duel met de Franse vrouwen, die een van de grote favorieten voor de eindzege zijn en alle groepsduels wonnen.