Romée Leuchter maakte voor het duel met Zwitserland nog geen minuut op het EK in Engeland. Tegen de Zwitserse vrouwen kreeg het toptalent van Ajax een kwartiertje speeltijd en daarin scoorde ze haar eerste twee interlanddoelpunten voor Oranje, waaronder de belangrijke 2-1. "Dit moet nog wel even landen."

Ietwat verdwaasd keek Leuchter zondag om zich heen toen ze door de interviewruimte van het stadion in Sheffield liep. De 21-jarige spits stond na haar twee doelpunten tegen Zwitserland in het middelpunt van de belangstelling en leek onder de indruk van al die aandacht.

"Als je zo mag invallen en twee keer scoort... Ik kan het nog niet helemaal geloven", waren de eerste woorden van de Limburgse, die camera na camera af moest op Bramall Lane. "Het moet nog even binnendringen. Maar dit is echt geweldig."

Leuchter zag vanaf de bank hoe Oranje ploeterde tegen Zwitserland en een 1-0-voorsprong vlak na rust direct weer uit handen gaf. Vooral aanvallers Lieke Martens, Lineth Beerensteyn en Jill Roord kwamen niet uit de verf. "Het was geen makkelijke wedstrijd", aldus Leuchter. "Ik zat mezelf op te vreten op de bank. Je wilt gewoon het verschil maken."

Ruim een kwartier voor tijd mocht Leuchter voor het eerst dit EK binnen de lijnen komen, al was de spits daar zelf door verrast. Ze moest in allerijl nog naar het toilet. "Maar het waren geen zenuwen. Ik had niet eens tijd om zenuwachtig te zijn. Ik had niet verwacht dat ik erin moest komen. Het ging allemaal heel snel."

Tien minuten na haar invalbeurt was het al raak voor Leuchter, nadat ze eerst een opgelegde kans had gemist: ze kopte raak uit een hoge voorzet van Lynn Wilms. In de blessuretijd maakte ze ook nog haar tweede doelpunt van de avond. Ze gleed een mislukt schot van Victoria Pelova binnen en bepaalde daarmee de eindstand op 4-1. "Dit is superspeciaal. Het moet nog wel even landen."

Leuchter veel scorende spits bij Ajax

De hoofdrol voor Leuchter komt uit de lucht vallen: ze speelde tegen Zwitserland haar eerste EK-wedstrijd en pas haar vijfde interland voor Nederland. Bondscoach Mark Parsons had haar in de duels met Zweden en Portugal laten warmlopen, zonder haar in te laten vallen.

Bij haar club Ajax kende de in Heerlen geboren spits een topseizoen: ze scoorde 25 keer in 24 Eredivisie-duels. Alleen topscorer Fenna Kalma van FC Twente was afgelopen jaargang vaker trefzeker: 33 keer. In februari debuteerde ze bij Oranje, in de oefeninterland tegen Brazilië.

De snelle opmars van Leuchter doet denken aan Daphne van Domselaar, die als reservekeeper naar het EK ging en als vervanger van Sari van Veenendaal uitblinkt. Leuchter kon mede invallen omdat sterspeler Vivianne Miedema door een coronabesmetting nog altijd ontbreekt.

"Ik wilde net als Daphne leren van anderen toen ik naar dit EK ging", aldus Leuchter. "Maar ik ben er als jonkie ook bij om je kans te pakken. Ik heb Miedema voor me, maar je probeert er het beste van te maken en je hoopt dat die kans dan komt."

En die kans volgde zondagavond in Sheffield. "Ik ga hier vanavond van genieten", besloot Leuchter. Even later haalde ze haar telefoon uit haar zak. Die ontplofte met allerlei berichten. Ook dat hoort bij het leven van een scorende jongeling op het grootste podium.