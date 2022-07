Jackie Groenen keerde zondag terug bij Oranje nadat ze bijna een week in isolatie zat door een coronabesmetting. De middenvelder zei een "heel hectische" tijd met veel verdriet achter de rug te hebben gehad.

Heel veel baantjes trok Groenen vorige week alleen op een voetbalveld in de buurt van Manchester. De Oranje-international had amper klachten van het coronavirus, maar mocht niet aansluiten bij de selectie omdat ze nog altijd positief testte. En dus restte haar niets anders dan alleen met een bal te trainen. "Ik heb heel veel op en neer gerend", zei ze zondag na het duel met Zwitserland.

De hectiek voor Groenen begon vorige week zaterdag, toen ze een van de uitblinkers in de eerste EK-wedstrijd tegen Zweden was en na afloop haar stem kwijt was. Een dag later kwam daar een snotneus overheen. De coronatest die ze vervolgens voor de zekerheid afnam, bleek positief.

"Ik was heel erg verrast. Ik had dit niet zien aankomen en voelde me vrij fit, op een verkoudheid na. Het was heel shit. Ik kan er niet meer van maken. Maar je doet wat het beste is voor het team. Het belangrijkste is dat je andere mensen niet aansteekt. Maar het heeft mij wel veel pijn gedaan."

De 27-jarige Groenen zei er vrij emotioneel onder te zijn geweest. "Ik was heel blij na de wedstrijd, maar daarna heel verdrietig. Dat heeft wel wat met me gedaan. Ik heb nog niet zo vaak een toernooi meegemaakt met zoveel emoties."

Groenen hield er zelfs rekening mee dat het EK voor haar voorbij was. "Ik had iedere dag stress. Zoiets kan. Het team heeft me ontzettend gesteund. Ze waren heel erg lief en hebben me er doorheen gesleept."

Jackie Groenen duelleerde als vanouds bij Nederland. Foto: AP

'Neus bloedde van het vele testen'

Al twee dagen na haar positieve coronatest liep Groenen alleen op het trainingsveld. Ze rende niet alleen op en neer op het gras, maar werkte aan haar techniek en schoot ook op doel. "Dat was top. Ik heb me scherp kunnen houden. Natuurlijk is het supergek. Maar je doet er alles aan."

Ondertussen was Groenen in afwachting van het verlossende bericht van de medische staf van Oranje. Ze testte elke dag op het coronavirus. "Ik kan je vertellen dat mijn neus begon te bloeden van al het testen."

Vrijdag, na ruim vijf dagen in isolatie, testte Groenen negatief en mocht ze uit isolatie. Na twee trainingsdagen besloot bondscoach Mark Parsons haar alweer op te stellen voor het duel met Zwitserland.

Groenen maakte de negentig minuten vol en loodste haar ploeg naar een 4-1-zege en een plek in de kwartfinales, waarin Frankrijk zaterdag de tegenstander is. "Het is heel lekker om terug te zijn", zei ze. "Ik ben wel moe, maar het was warm en ook best een pittige wedstrijd."

Groenen weet hoe het is om een wedstrijd alleen op televisie te kijken: ze miste door haar coronabesmetting het tweede groepsduel met Portugal (3-2). Om die reden leeft ze extra mee met haar ploeggenote Vivianne Miedema, die dinsdag positief testte en nog altijd in isolatie zit. "Ik hoop dat we haar wel trots hebben gemaakt, maar het doel heel veel pijn om op die manier te moeten kijken."