Bondscoach Mark Parsons en Sherida Spitse zijn vol lof over de jonge invallers in de moeizaam gewonnen wedstrijd tegen Zwitserland (4-1). Volgens Parsons hebben Esmee Brugts, Romee Leuchter en Victoria Pelova een cruciale rol gespeeld in het duel, waarin Leuchter twee keer en Pelova één keer scoorde.

"We hebben veel toernooi-ervaring, maar ook verrassingen", zei Parsons na afloop van de wedstrijd tegen de NOS. "We zagen Esmee, daar gaan we meer van horen. We zagen Pelova, Romee en Esmee. Het was een mooie dag voor hen."

Nederland kende een moeizame wedstrijd tegen Zwitserland. Toen Pelova als eerste invaller in de 64e minuut binnen de lijnen kwam, was Oranje net ontsnapt aan de 1-2 tegen de Zwitserse vrouwen. Toen Leuchter en Brugts een kwartier voor tijd invielen, nam Nederland de regie weer in handen.

Dat resulteerde zes minuten voor tijd in de belangrijke 2-1 voor Leuchter, waarna Pelova vlak voor de tijd de winnende 3-1 maakte. Leuchter bepaalde de eindstand met haar tweede doelpunt van de avond op 4-1, waardoor Oranje de kwartfinales bereikte en zaterdag Frankrijk treft bij de laatste acht.

"Onze wissels hadden al een grote impact in de wedstrijd tegen Portugal, maar nu deden ze de wedstrijd kantelen", aldus Parsons. Op zijn persconferentie memoreerde de Brit het debuut van Leuchter en Brugts in februari van dit jaar, in de oefeninterland tegen Brazilië.

"Ik kreeg toen wat berichten van coaches: 'Jij bent gek, wat ben je aan het doen?' Toen bereidde ik me al voor op de zomer. Esmee speelde fantastisch tegen Brazilië. Ik ben blij met de breedte van de groep. Het geeft ons energie."

Eindstand in groep C 1. Zweden * 3-7 (8-2)

2. Nederland * 3-7 (8-4)

3. Zwitserland 3-1 (4-8)

4. Portugal 3-1 (4-10)

'Frankrijk wil niet graag tegen ons spelen'

Ook Sherida Spitse, die werd uitgeroepen tot speler van de wedstrijd, zei "ongelooflijk trots" te zijn op de invaller. "Daar haal je zoveel energie uit. Ik vind het mooi om te zien en geniet van de jonge meiden die het zo oppakken."

Parsons was opvallend positief over de wedstrijd tegen Zwitserland, waarin keeper Daphne van Domselaar een hoofdrol vertolkte. "We hadden goede momenten in de opbouw, maar we worstelden. Niet door de tegenstander, want de ruimtes waren groter dan tegen Portugal en Zweden. Maar we zagen ze niet en waren niet goed genoeg."

Met Frankrijk treft Oranje in de kwartfinales een topfavoriet voor de eindzege. In februari oefenden de twee teams tegen elkaar en toen won Frankrijk met 3-1. Nederland stond bij rust al met 2-0 achter.

"Frankrijk is een topteam, net als wij top zijn", aldus Parsons. "Ze willen niet graag tegen ons spelen. We speelden in februari tegen elkaar, toen hadden we een slecht resultaat. De ruimtes en de kansen waren er, maar we hebben er geen gebruik van gemaakt."

"We zijn nog steeds niet het beste team van het toernooi, maar we doen er alles aan om de beste teams te kunnen verslaan. Frankrijk is wat betreft een goede test. Het is een zware tegenstander. We moeten op de toppen van onze kunnen spelen."