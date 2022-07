Daphne van Domselaar is blij met haar hoofdrol bij Oranje in het spectaculaire duel met Zwitserland. De keeper hield Nederland zondag bij een 1-1-stand met enkele fraaie reddingen op de been, waarna de titelverdediger met 4-1 won en de kwartfinales haalde.

Van Domselaar zegt niet snel dat ze een goede wedstrijd heeft gekeept. "Maar ik denk dat ik vandaag wel belangrijk voor het team ben geweest", klonk de sluitpost van FC Twente na afloop van het duel met Zwitserland nog bescheiden in de interviewruimte op Bramall Lane.

De 22-jarige Van Domselaar was de grote uitblinker bij Nederland in het duel met Zwitserland. Die rol kreeg al voor rust gestalte, toen de Noord-Hollandse na een klein kwartier spelen een schot van Sandy Maendly met de vingertoppen over de lat tikte.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen

Het grote hoogtepunt beleefde Van Domselaar in de 56e minuut, vlak nadat de Zwitserse vrouwen buiten de schuld van de keeper om de 1-0 van Nederland hadden weggepoetst. Ze redde allereerst op een inzet van dichtbij van Coumba Sow en tikte vervolgens een schot van Géraldine Reuteler tegen de paal. Nederland liep in de slotfase uit naar 4-1 en bereikte daardoor de kwartfinales.

"Of ik Nederland in het toernooi heb gehouden? Dat durf ik niet zeggen. Als die meiden er vier in schieten, kan je tegenhouden wat je wilt... Ik ben blij dat het goed gaat. Het is fantastisch dat ik zo belangrijk kan zijn. Voor de rest doe ik gewoon mijn ding."

"Ik dacht na die reddingen ook: ik moet meteen door. Je hebt geen moment om het echt te vieren. Maar op dat moment denk ik wel: lekker, fijn. Ik ben dan van binnen heel blij. Als we scoren, juich ik denk ik het hardst. Je ziet me dan echt springen. Dus ik vier het zeker."

Eindstand in groep C 1. Zweden * 3-7 (8-2)

2. Nederland * 3-7 (8-4)

3. Zwitserland 3-1 (4-8)

4. Portugal 3-1 (4-10)

Vreugde na afloop bij Daphne van Domselaar en Stefanie van der Gragt. Vreugde na afloop bij Daphne van Domselaar en Stefanie van der Gragt. Foto: Getty Images

'Ik kan gewoon mijn ding doen'

Voor Van Domselaar zijn het bijzondere weken. De geboren Oudkarspelse was als reserve achter Sari van Veenendaal afgereisd naar het EK, maar na het uitvallen van Van Veenendaal in de wedstrijd tegen Zweden is ze de nieuwe eerste keeper van Oranje. Van Veenendaal verliet maandag het trainingskamp met een schouderblessure.

"Het is allemaal heel erg nieuw voor mij, maar ik voetbal al een tijdje met deze meiden. Dat geeft het vertrouwen dat ik ook bij mijn club FC Twente heb. Dan kan ik gewoon mijn ding doen en dan sta ik er gewoon."

Met Van Domselaar bereidt Nederland zich de komende dagen voor op de kwartfinale tegen titelfavoriet Frankrijk, die komende zaterdag gespeeld wordt. Het duel in Rotherham wordt om 21.00 uur (Nederlandse tijd) afgewerkt.