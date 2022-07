Stefanie van der Gragt was na de 4-1-overwinning tegen Zwitserland in de afsluitende groepswedstrijd op het EK vol lof over de invallers. Romée Leuchter en Victoria Pelova maakten met hun doelpunten het verschil.

"Ze vielen geweldig in", zei Van der Gragt voor de camera van de NOS. "Daar krijg je energie van. Ze brachten wat extra's in de laatste minuten, toen het nog 1-1 stond. Het is geweldig dat je zulke spelers op de bank hebt."

Nederland kwam direct na rust op voorsprong, maar na een snelle gelijkmaker bleef het tot diep in de tweede helft spannend. Pas in de slotminuten stelden Leuchter (2-1 en 4-1) en Pelova (3-1) de overwinning veilig.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen

"Na de 1-1 kreeg Zwitserland veel geloof. Gelukkig draaien we het nog om, maar daarvoor moesten we wel echt vol aan de bak", gaf Van der Gragt toe. "Het was echt billen knijpen."

De 29-jarige verdediger speelde een grote rol bij de eerste en derde treffer van Oranje. Bij de 1-0 werd haar kopbal uit een corner door een Zwitserse speler in eigen doel gewerkt. In de voorlaatste minuut gaf ze de assist op de 3-1 van Pelova.

Een kopbal van Stefanie van der Gragt verdwijnt via een Zwitserse verdediger in het doel. Een kopbal van Stefanie van der Gragt verdwijnt via een Zwitserse verdediger in het doel. Foto: Getty Images

'Hebben wat goed te maken tegen Frankrijk'

Omdat Zweden door een 5-0-zege op Portugal groepswinnaar werd, moet Nederland het in de kwartfinales opnemen tegen Frankrijk, een van de topfavorieten voor de Europese titel. Die wedstrijd is zaterdag.

"We hebben natuurlijk wat goed te maken tegen Frankrijk", doelde Van der Gragt op een 3-1-nederlaag die Nederland eerder dit jaar leed bij het Tournoi de France.

"We gaan het nu even rustig aan doen en dan focussen we ons op de wedstrijd. We leven er met veel vertrouwen naartoe, we moeten gaan knallen."