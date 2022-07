Oranje is zondag met de schrik vrij gekomen op het EK in Engeland. De titelverdediger won weliswaar de afsluitende groepswedstrijd tegen Zwitserland met 4-1, maar mocht keeper Daphne van Domselaar dankbaar zijn dat de kwartfinales werden bereikt. Daarin is favoriet Frankrijk de tegenstander.

Oranje kwam vlak na rust door een eigen doelpunt van Crnogorcevic uit een hoekschop op voorsprong in Sheffield, maar vier minuten later was het alweer 1-1. Géraldine Reuteler profiteerde van weifelend optreden in de Nederlandse defensie.

Het was aan keeper Van Domselaar te danken dat Nederland in de wedstrijd bleef. De sluitpost van FC Twente verrichte vlak na de 1-1 een fraaie dubbele redding, waarbij ze onder meer een schot tegen de paal duwde.

In de slotfase nam Nederland afstand van Zwitserland. Romée Leuchter kopte de 2-1 binnen, waardoor Oranje opgelucht kon ademhalen. Daarna maakte Victoria Pelova er in de blessuretijd ook nog 3-1 van. Met haar tweede van de avond bepaalde Leuchter de eindstand op 4-1.

Oranje zag concurrent Zweden met 4-0 winnen van Portugal, waardoor de titelverdediger als tweede eindigt in de poule en zaterdag in de kwartfinales tegen favoriet Frankrijk speelt. Frankrijk is al zeker van groepswinst in poule D. Het duel wordt komende zaterdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) in Rotherham gespeeld.

Nederland moest het tegen Zwitserland stellen zonder sterspeler Vivianne Miedema. De spits testte afgelopen dinsdag positief op het coronavirus en zit nog altijd in isolatie. Het is nog niet duidelijk wanneer Miedema weer aansluit bij de groep. Bondscoach Mark Parsons zei zaterdag dat Miedema toen nog klachten had.

Eindstand in groep C 1. Zweden * 3-7 (8-2)

2. Nederland * 3-7 (8-4)

3. Zwitserland 3-1 (4-8)

4. Portugal 3-1 (4-10)

Keeper Daphne van Domselaar was de grote uitblinker bij Nederland. Foto: Getty Images

Oranje ontsnapt in zwakke eerste helft

Met de herstelde Jackie Groenen en Aniek Nouwen in de basis greep bondscoach Parsons tegen Zwitserland terug naar het vertrouwde, maar daarvan was helemaal niets terug te zien in de openingsfase van het duel op Bramall Lane. Oranje werd in het eerste kwartier met de rug tegen de muur gezet door de nummer twintig van de wereld en kwam niet aan voetballen toe.

Het was aan keeper Van Domselaar te danken dat Nederland ongeschonden uit het belabberde eerste kwartier kwam. De sluitpost, die de vaste vervanger van de weggevallen Sari van Veenendaal is, tikte een kopbal van Sandy Maendly bijzonder fraai uit de kruising en voorkwam daarmee de 0-1 voor de Zwitserse vrouwen.

Het waarschuwingsschot van Zwitserland bleek Nederland wakker te schudden, want de titelverdediger nam daarna het heft in handen. In de twintigste minuut leek Oranje zelfs een opgelegde kans op de 1-0 te krijgen toen de scheidsrechter naar de stip wees voor een overtreding van de Zwitserse keeper op de doorgebroken Lineth Beerensteyn. Na het zien van de beelden draaide de arbiter haar beslissing terug.

Ook na dat moment had Nederland een licht overwicht, maar door het vele balverlies was Zwitserland ook enkele keren gevaarlijk in de tegenstoot. Nadat Groenen een vrije trap van Spitse bijna tot doelpunt had gepromoveerd (gepakt), stond laatstgenoemde bijna aan de basis van de 1-0.

Martens zag haar kopbal uit een voorzet van Spitse echter knap gekeerd worden door de Zwitserse keeper. Door een goede ingreep van Stefanie van der Gragt bij de doorgebroken Ramona Bachmann bleef het 0-0, waardoor Oranje met de schrik vrijkwam. Bij rust stond Zweden al met 3-0 voor tegen Portugal en was groepswinst al zo goed als onrealistisch voor Nederland.

Ook de teruggekeerde Jackie Groenen moest vaak achter de bal lopen. Ook de teruggekeerde Jackie Groenen moest vaak achter de bal lopen. Foto: Getty Images

Van Domselaar grijpt hoofdrol na 1-1

De tweede helft was nog geen vier minuten oud toen Nederland met de nodige dosis geluk op voorsprong kwam in Sheffield. Spitse vond Van der Gragt uit een hoekschop bij de tweede paal en de verdediger kopte hard richting de verre hoek, waarna Crnogorcevic de bal zomaar in eigen doel liep: 1-0.

Binnen vier minuten was het alweer 1-1 in Sheffield. Van der Gragt schatte een pass verkeerd in, waarna Bachmann door de verdedigende stellingen van Nederland brak. Zij schudde Spitse van zich af en na een matige ingreep van Nouwen schoof Reuteler de bal langs Van Domselaar, die dit keer kansloos was.

Van Domselaar bleek niet veel later wederom de reddende engel voor Nederland. De 22-jarige keeper van FC Twente redde allereerst op een schot van dichtbij van Coumba Sow en vervolgens tikte ze een poging van Reuteler tegen de paal.

Het bleken ingrepen die Nederland in de wedstrijd hielden. De ploeg van Parsons werd ook met het inbrengen van Victoria Pelova (voor Jill Roord) en Kerstin Casparij (voor Nouwen) na ruim een uur spelen met de rug tegen de muur gedrukt door de Zwitserse vrouwen, maar hield met meer geluk dan wijsheid stand.

In de slotfase was de pijp leeg bij Zwitserland en daar profiteerde Nederland optimaal van. Nadat Leuchter eerst nog een grote kans had verprutst, kopte de spits van Ajax in de 84e minuut de 2-1 binnen uit een voorzet van Lynn Wilms. In de blessuretijd maakte Pelova er uit een uitbraak ook nog 3-1 van en Leuchter mocht zelfs haar tweede van de avond maken.

Daardoor mag Oranje nog altijd hopen op titelprolongatie in Engeland, maar door het povere spel lijkt dat een illusie.