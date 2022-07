Jackie Groenen begint zondag in de basis van Oranje voor de cruciale groepswedstrijd tegen Zwitserland. De middenvelder is pas sinds vrijdag in training na een coronabesmetting, maar staat gelijk aan de aftrap van het duel, waarin gestreden wordt om een plek in de kwartfinales van het EK in Engeland. Ook de herstelde Aniek Nouwen heeft een basisplaats.

Opstelling Oranje Van Domselaar; Wilms, Van der Gragt, Nouwen, Janssen; Groenen, Roord, Spitse; Van de Donk, Beerensteyn, Martens.

De 27-jarige Groenen testte vorige week zondag, een dag na de eerste EK-wedstrijd tegen Zweden (1-1), positief op het coronavirus en zat vijf dagen in isolatie. De middenvelder hield haar conditie wel op peil door geheel afgezonderd van de selectie op het veld te trainen. Vrijdag sloot ze aan bij de groep.

De terugkeer van Groenen is een opsteker voor Nederland. De 88-voudig international was een van de uitblinkers in de wedstrijd tegen Zweden en is een van de beste spelers van Oranje. Haar vervanger Damaris Egurrola deed het echter niet onverdienstelijk tegen Portugal: ze scoorde en werd uitgeroepen tot speler van de wedstrijd. Egurrola begint nu op de bank.

De 23-jarige Nouwen staat ook in de basis nadat ze hersteld is van een enkelblessure. Dat gaat ten koste van Marisa Olislagers, die na het uitvallen van Nouwen in de wedstrijd tegen Zweden linksback speelde. Dominique Janssen, die naar het centrum was verhuisd, staat nu weer linksachter.

Oranje moet het ook tegen Zwitserland stellen zonder sterspeler Vivianne Miedema. De spits testte afgelopen dinsdag positief op het coronavirus en zit sindsdien in isolatie. Parsons zei zaterdag op zijn persconferentie dat Miedema toen nog symptomen vertoonde en dat de kans klein was dat ze zich bij de selectie kon voegen.

Door de afwezigheid van Miedema staat Lineth Beerensteyn opnieuw in de punt van de aanval. De 25-jarige Beerensteyn maakte als vervanger van Miedema een ongelukkige indruk in het duel met Portugal, maar Parsons houdt vertrouwen in de speler van Juventus.

Bondscoach Mark Parsons brengt Jackie Groenen en Aniek Nouwen terug in het elftal.

Oranje heeft aan punt genoeg voor kwartfinales

Voor Nederland is de laatste groepswedstrijd tegen Zwitserland cruciaal in de strijd om een ticket voor de kwartfinales. De titelverdediger heeft net als Zweden vier punten uit de eerste twee duels en is daardoor niet zeker van de volgende ronde. Een gelijkspel is voldoende voor een plek bij de laatste acht.

Het liefst wil Oranje een ruime overwinning op de nummer twintig van de wereld boeken, zodat Nederland groepswinnaar wordt en bij de laatste acht favoriet Frankrijk ontloopt. In dat geval treft de ploeg de nummer twee van groep D: IJsland, België of Italië.

Mocht Zweden ook winnen van Portugal, dan geeft achtereenvolgens het doelsaldo, het aantal gemaakte doelpunten, het aantal gele en rode kaarten of in het uiterste geval de plek op de FIFA-ranglijst de doorslag. Nederland heeft bij het ingaan van de laatste speelronde één doelpunt meer gemaakt dan Zweden en is daardoor koploper in de poule.

Bij een nederlaag in Sheffield en minstens een gelijkspel van Zweden tegen Portugal is Nederland uitgeschakeld op het EK. Alleen als Zweden verliest, zijn er scenario's denkbaar waarin Oranje in het toernooi blijft.

Zwitserland-Nederland begint zondag om 18.00 uur (Nederlandse tijd) op Bramall Lane in Sheffield. Het duel staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter Iuliana Demetrescu. Er zijn zo'n 23.500 kaarten verkocht voor het duel, waarvan minstens tweeduizend zijn aangeschaft door Nederlanders. Op hetzelfde moment gaat Zweden-Portugal van start.

Verbetering: in een eerdere versie van dit bericht stond dat Aniek Nouwen op de bank begon en Marisa Olislagers een basisplaats had. Dat is niet juist. Nouwen staat in de basis en Olislagers zit op de bank. Dit is een paar minuten na publicatie aangepast.