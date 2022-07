Bondscoach Mark Parsons vindt dat Lieke Martens minder kritisch moet zijn over haar eigen spel. De linksbuiten maakte een fletse indruk in de eerste twee EK-duels en zei zelf dat ze aanvallend ook meer moet brengen.

"Ze is de meest zelfkritische persoon in onze groep", zei Parsons zaterdag op zijn persconferentie. "Ik spreek veel met de spelers, ook als ze bij hun club zijn, en zij is de eerste die zegt wanneer het niet goed genoeg is. Er is alleen een moment waarop je niet meer moet gaan terugkijken, maar een les moet meenemen en vooruit moet kijken."

Martens vertelde vrijdag dat ze nog "geen fantastische actie" heeft gemaakt op dit EK en dat ze "aanvallend meer moet brengen". De Wereldvoetballer van het Jaar in 2017 zei dat ze in de duels met Zweden (1-1) en Portugal (3-2) veel energie heeft verspild aan het meeverdedigen, wat ze veel meer moet doen dan afgelopen seizoen bij FC Barcelona.

Ook komt Martens naar eigen zeggen niet uit de verf doordat Nederland ver van het vijandelijke doel speelt, mede omdat het aanvalsspel van de Oranjevrouwen tot dusver slordig was. Tegen Portugal was de aanvaller niettemin betrokken bij de 2-0 van Stefanie van der Gragt en gaf ze de assist bij de 3-2 van Daniëlle van de Donk.

"Tegen Zweden moesten we allemaal rennen, inclusief Lieke. Ze deed dat heel erg goed", aldus Parsons. "Tegen Portugal waren we allemaal niet goed op de helft van de tegenstander, anders hadden we veel vaker gescoord."

Bondscoach Mark Parsons vindt Lieke Martens een "unieke speler".

'Maar één speler die ook kan wat Lieke kan'

Parsons heeft veel bewondering voor Martens. "Ze is een unieke speler. Ze kan gevaarlijk zijn in de diepte, in de één tegen één en tussen de linies. Er is misschien maar één speler op dit toernooi die dat ook kan."

Of die speler in haar eigen team zit? "We hebben twee spelers die vergelijkbare dingen doen: Vivianne Miedema en Esmee Brugts. Maar ik bedoel eigenlijk een ander team. Een ploeg die ik liever niet tegenkom", besloot de bondscoach, die daar niet verder op in wilde gaan.

Zwitserland-Nederland begint zondag om 18.00 uur (Nederlandse tijd) op Bramall Lane in Sheffield. Het duel staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter Iuliana Demetrescu. Op hetzelfde moment gaat Zweden-Portugal van start.

Nederland heeft aan een gelijkspel genoeg voor een plek in de kwartfinales, maar het liefst wil Oranje een ruime zege boeken, zodat de ploeg groepswinnaar wordt en bij de laatste acht topfavoriet Frankrijk ontloopt.

Zweden heeft net als Nederland vier punten na de eerste twee duels. Mocht Zweden winnen van Portugal, dan komt het aan op achtereenvolgens het doelsaldo, het aantal gemaakte doelpunten, het aantal gele kaarten of in het uiterste geval de plek op de FIFA-ranglijst.