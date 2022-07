Zwitserland had de play-offs nodig om zich te kwalificeren voor het EK in Engeland. Eenmaal op het toernooi blijkt de nummer twintig van de wereld niet te onderschatten. Zondag kunnen de Zwitserse vrouwen de Oranjevrouwen lelijk dwarszitten in de strijd om een plek in de kwartfinales. Een blik op de aanstaande tegenstander van Nederland.

Het was vlak na het gewonnen tweeluik met Tsjechië in april vorig jaar toen aanvoerder Lia Wälti het gevoel in de Zwitserse ploeg als geen ander verwoordde: "Ik ben ontzettend moe, maar we hebben voor elkaar gevochten. Het kan me niet schelen hoe we hebben gewonnen. We gaan naar het EK."

Na het mislopen van het WK in 2019 was het crisis bij de Zwitserse vrouwenploeg, die door de eigen bond net zo serieus wordt genomen als de succesvolle mannenploeg. Twee jaar na dato richtten de Zwit­ser­se vrouwen zich onder de Deense coach Nils Nielsen op en staan ze voor de derde keer op een eindtoernooi.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen

Het vrouwenteam in Zwitserland is pas tien jaar actief op hoog internationaal niveau. Dat hebben de Zwitsers te danken aan Martina Voss-Tecklenburg, die van 2012 tot 2018 bondscoach was en nu eindverantwoordelijke is bij recordkampioen Duitsland.

Voss-Tecklenburg zette jeugdprogramma's voor vrouwen op en gooide alles op zijn kop. Dat bracht succes: Zwitserland plaatste zich voor het WK van 2015, het eerste grote internationale toernooi in de geschiedenis. Daarop reikte het elftal zelfs tot de achtste finales. Twee jaar later volgde in Nederland het EK-debuut en toen was de groepsfase het eindstation.

Zwitserland Bondscoach: Nils Nielsen

Sterspeelster: Lia Wälti (Arsenal)

Aantal eerdere EK-deelnames: 1

Beste resultaat: groepsfase (2017)

Zwitserland hield zich knap staande tegen Zweden, maar moest toch het hoofd buigen. Zwitserland hield zich knap staande tegen Zweden, maar moest toch het hoofd buigen. Foto: AP

Zwitserland maakte het Zweden knap lastig

Dit EK verloopt wisselend voor Zwitserland, waar Arsenal-middenvelder Wälti (tevens clubgenote van Vivianne Miedema) de grote ster is. De Zwitserse vrouwen begonnen slecht aan het toernooi met een 2-2-gelijkspel tegen Portugal, terwijl ze na vijf minuten spelen met 2-0 voorstonden.

Daarna piekte Zwitserland tegen Zweden. Lang leek een bonuspunt in de maak tegen de favoriet voor de Europese titel, maar tien minuten voor tijd maakte Zweden de winnende 2-1. Daardoor staat Zwitserland nu slechts op één punt in de poule.

Het sterke optreden tegen Zweden bewijst wel dat Zwitserland een groot voetballand lelijk kan dwarszitten. De Zwitserse vrouwen moeten winnen in Sheffield om nog kans te maken op een plek in de kwartfinales, wat ook niet in het voordeel van Nederland is. Oranje heeft aan een gelijkspel genoeg.

Nederland kan hoop putten uit de historie: van de 24 onderlinge ontmoetingen met Zwitserland werden er 16 gewonnen, 6 gelijkgespeeld en slechts 2 verloren. Vier jaar geleden won Nederland nog in een tweeluik om een WK-ticket met 4-1 van de Zwitserse vrouwen.

Oranje is aan zijn stand verplicht om te winnen van de nummer twintig van de wereld, voor wie meedoen op dit EK in Engeland belangrijker is dan winnen. Het duel op Bramall Lane gaat zondag om 18.00 uur (Nederlandse tijd) van start.