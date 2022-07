Spanje is in de kwartfinales van het EK de tegenstander van het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman. De Spaanse ploeg versloeg Denemarken zaterdag met 1-0 en pakte achter de foutloze groepswinnaar Duitsland het tweede ticket voor de kwartfinales.

Een plek bij de laatste acht was de inzet van het duel tussen Spanje en Denemarken. Spanje zou bij een gelijkspel al de volgende opponent van Engeland worden, maar pakte zelfs drie punten. Marta Cardona kopte in de negentigste minuut de enige treffer van de wedstrijd binnen.

Spanje-Engeland is een groot affiche in de kwartfinales. Spanje was voor aanvang van het toernooi een van de kanshebbers voor de eindzege, maar maakte - mede door het ontbreken van de geblesseerde sterspelers Alèxia Putellas en Jennifer Hermoso - nog geen heel sterke indruk.

Engeland is daarentegen in bloedvorm. De ploeg van Wiegman scoorde dit toernooi voor eigen publiek al veertien keer en won bovendien alle groepswedstrijden.

Bij het andere duel in groep B hield Duitsland zich niet in tegen Finland. Hoewel de Duitsers de groepswinst niet meer kon ontgaan, won de ploeg van bondscoach Martina Voss-Tecklenburg dankzij treffers van Sophia Kleinherne, Alexandra Popp en Nicole Anyomi overtuigend: 3-0.

Duitsland treft Oostenrijk, de nummer twee uit de groep van Engeland, in de kwartfinales. Nederland begint zondag om 18.00 uur tegen Zwitserland aan de jacht op een plek bij de laatste acht.