Het gaat de spelers en bondscoach Mark Parsons aan het hart dat Vivianne Miedema nog altijd niet terug is bij Oranje. De sterspeler van Nederland zit sinds dinsdag in isolatie en mist zondag hoogstwaarschijnlijk ook het laatste groepsduel met Zwitserland.

Het was een ontroerend beeld vrijdag bij het spelershotel in het Engelse Worsley. Toen Miedema uit het raam van haar hotelkamer naar buiten keek, zongen de spelers en trainers van Oranje haar toe vanwege haar 26e verjaardag. Vervolgens lieten ze ballonnen los naar het raam van Miedema en lieten ze een taart achter.

"Het doet pijn om haar zo te zien", zei gelegenheidsaanvoerder Sherida Spitse zaterdag op de persconferentie. "In de eerste plaats voor haarzelf; ze is een belangrijke speler in onze groep. Het is een aderlating voor ons dat ze er niet bij is. We sturen af en toe een berichtje hoe het gaat. We vergeten haar niet."

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen

Bondscoach Parsons vertelde op de persconferentie dat de felicitaties en traktaties ook een hart onder de riem voor Miedema waren. "Iemand probeerde zelfs de aardbeien en chocolade door het raam te gooien, maar die kwam er niet eens in de buurt van", zei de Brit met een brede glimlach. "Het was goed om haar zo te zien."

Vijf dagen na haar positieve coronatest kampt Miedema nog altijd met coronaklachten en zit ze nog in isolatie. Het is ook de reden waarom de spits niet met Oranje is meegereisd naar Sheffield, waar ze voor de cruciale wedstrijd tegen Zwitserland drie dagen hun tenten hebben opgeslagen.

Parsons acht de kans klein dat Miedema zaterdagavond of zondagochtend negatief test en klachtenvrij is, waardoor ze volgens de coronaregels van de UEFA uit isolatie mag en zich bij Nederland mag voegen. "Ik zie dat niet gebeuren. En dan ben ik reëel", aldus de bondscoach.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van de felicitaties van de Oranjevrouwen aan Vivianne Miedema te zien.

Terugkeer Groenen en Nouwen bezorgt Parsons 'gezonde hoofdpijn'

Tegenover de waarschijnlijke absentie van Miedema in Sheffield staat de terugkeer van Jackie Groenen en Aniek Nouwen. Groenen is terug na een coronabesmetting, terwijl Nouwen hersteld is van een enkelblessure.

Het bezorgt Parsons naar eigen zeggen "gezonde hoofdpijn", omdat Damaris Egurrola als vervanger van Groenen een goede indruk maakte in het gewonnen duel met Portugal (3-2). Egurrola werd mede door een doelpunt uitgeroepen tot speler van de wedstrijd.

Verdediger Nouwen was basisspeler voordat ze geblesseerd uitviel. Sindsdien speelde Dominique Janssen op haar favoriete positie centraal achterin en nam Marisa Olislagers de rol van Janssen als linksback over.

"Ik heb wat moeilijke keuzes te maken", erkent Parsons. "Ik heb wat gezonde hoofdpijn, ja. Maar ik ben er kalm onder. De spelers willen allemaal spelen. Ik heb geen toverstaf waarmee iedereen tevreden met zijn rol wordt. Ik kies voor het beste team."

Bondscoach Mark Parsons en Sherida Spitse stonden zaterdag de pers te woord. Bondscoach Mark Parsons en Sherida Spitse stonden zaterdag de pers te woord. Foto: Pro Shots

'Zijn niet bezig met ontlopen Frankrijk'

Nederland heeft zondag aan een gelijkspel tegen Zwitserland genoeg voor een plek in de kwartfinales, maar het liefst willen Oranje een ruime zege boeken zodat het groepswinnaar wordt en bij de laatste acht topfavoriet Frankrijk ontloopt. Zweden heeft net als Nederland vier punten na de eerste twee duels, waardoor het aankomt op het doelsaldo of het aantal gemaakte doelpunten.

Spitse zegt zelf niet bezig te zijn met het ontlopen van Frankrijk. "We zijn vooral bezig met de wedstrijd van morgen. Natuurlijk willen we die winnen, daar doen we alles voor. Daarna gaan we wel zien wie de tegenstander wordt. Als je verder wilt komen, en heel ver wilt komen, moet je van iedereen winnen."

"Natuurlijk wordt er wel met elkaar over gesproken", vervolgde Spitse. "We weten allemaal dat Frankrijk een goed land is. Maar iedereen op dit toernooi heeft zich ontwikkeld. Wat ik zeg: eerst de focus op morgen, daarna zien we wel wie het wordt."

Zwitserland-Nederland begint zondag om 18.00 uur (Nederlandse tijd) op Bramall Lane in Sheffield. Het duel staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter Iuliana Demetrescu. Op hetzelfde moment gaat Zweden-Portugal van start.