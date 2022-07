Duitsland al groepswinnaar

Zo ziet blijdschap eruit. Duitsland verzekerde zich dinsdag van de kwartfinales met een overtuigende 2-0-overwinning op Spanje. Klara Bühl en Alexandra Popp zorgden in de eerste helft voor de goals. Omdat Duitsland hun eerste wedstrijd al won van Denemarken, is het automatisch groepswinnaar vanwege een positief onderling resultaat. In de kwartfinale nemen de Duitsers het op tegen Oostenrijk.