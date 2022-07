Jackie Groenen en Aniek Nouwen keren zondag terug in de wedstrijdselectie van Oranje voor het cruciale EK-duel met Zwitserland. Groenen is fit genoeg na een coronabesmetting, terwijl Nouwen hersteld is van een enkelblessure.

De 27-jarige Groenen testte afgelopen zondag, een dag na de eerste EK-wedstrijd tegen Zweden, positief op het coronavirus. Vrijdag keerde ze terug uit isolatie en stond ze weer op het trainingsveld. Bondscoach Mark Parsons wilde zaterdag op zijn persconferentie niet zeggen of ze fit genoeg is voor een basisplaats. "Maar ze is volledig beschikbaar."

Groenen werd afgelopen woensdag in het duel met Portugal (3-2) vervangen door Damaris Egurrola. De middenvelder, die sinds april voor Nederland uitkomt, scoorde en werd uitgeroepen tot speler van de wedstrijd.

Ook Nouwen is zondag weer inzetbaar bij Oranje. De 23-jarige verdediger viel in de wedstrijd tegen Zweden uit met een enkelblessure en werkte sindsdien individueel aan haar herstel. Vrijdag trainde ze voor het eerst volledig met de groep mee.

Het is nog onduidelijk of Vivianne Miedema zondag in de wedstrijdselectie zit voor het duel met Zwitserland. De sterspeler van Oranje zit sinds dinsdag in isolatie na een positieve coronatest. Als ze zondag negatief test, zal ze volgens Parsons ook tot de selectie behoren. "Maar ik zie dat niet gebeuren."

Stand in groep C 1. Nederland 2-4 (+1)

1. Zweden 2-4 (+1)

3. Portugal 2-1 (-1)

4. Zwitserland 2-1 (-1)

Aniek Nouwen is terug na een enkelblessure. Foto: Pro Shots

Oranje heeft aan punt genoeg voor kwartfinales

Nederland sluit de groepsfase zondag af met een wedstrijd in Sheffield tegen Zwitserland. Na het eerdere gelijkspel tegen Zweden heeft Oranje aan één punt tegen de Zwitsers genoeg om zich te plaatsen voor de kwartfinales. Zweden pakte ook vier punten in de eerste twee duels. Bij een gelijk aantal punten is het doelsaldo en vervolgens het aantal gemaakte doelpunten doorslaggevend.

Met het oog op de tegenstander in de kwartfinales is Nederland er veel aan gelegen om groepswinnaar te worden. De nummer twee van de poule van Oranje treft bij de laatste acht Frankrijk, dat een van de favorieten voor de eindzege is.

Zwitserland-Nederland begint zondag om 18.00 uur op Bramall Lane in Sheffield. Het duel staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter Iuliana Demetrescu. Op hetzelfde moment gaat Zweden-Portugal van start.