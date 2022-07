De Oranjevrouwen spelen zondag een cruciale groepswedstrijd tegen Zwitserland in de strijd om een ticket voor de kwartfinales van het EK. Winst of een gelijkspel in Sheffield is voor Nederland voldoende voor een plek bij de laatste acht, maar een nederlaag is zo goed als fataal voor de titelverdediger. Dit zijn de scenario's.

Winst of gelijkspel: door naar kwartfinales, maar ook groepswinnaar?

Een overwinning op Zwitserland betekent dat Nederland met overmacht doorgaat naar de kwartfinales, maar de grote vraag is of Nederland dan ook groepswinnaar wordt. Bij het ingaan van de laatste speelronde hebben Nederland en Zweden allebei vier punten.

Mocht Zweden ook in de laatste groepswedstrijd tegen Portugal zegevieren, dan is er sprake van een gelijke stand. Volgens de reglementen van de UEFA wordt dan allereerst gekeken naar het onderling resultaat. Omdat Nederland-Zweden in een 1-1-gelijkspel eindigde, gaat dat geen uitsluitsel bieden.

Huidige stand in groep C 1. Nederland 2-4 (4-3)

2. Zweden 2-4 (3-2)

3. Portugal 2-1 (4-5)

4. Zwitserland 2-1 (3-4)

Vervolgens kijkt de UEFA naar het doelsaldo. Bij het ingaan van de laatste speelronde is dat ook gelijk: Nederland en Zweden hebben allebei een doelsaldo van +1. Indien dat na de wedstrijden van zondag ook het geval is, is het aantal gemaakte doelpunten bepalend. Daarin heeft Nederland tot dusver een streepje voor op Zweden: de ploeg van bondscoach Mark Parsons maakte vier doelpunten en Zweden drie.

Als zelfs dat vijfde criterium geen uitsluitsel biedt, wordt het aantal gele en rode kaarten erbij gehaald. Daarin lijkt Nederland het op voorhand te moeten afleggen tegen Zweden. Oranje pakte tot dusver vier gele kaarten, terwijl Zweden nog geen prent ontving.

De groepswinst is belangrijk, omdat daarmee titelfavoriet Frankrijk wordt ontlopen in de kwartfinales van het EK. De groepswinnaar neemt het op tegen de nummer twee van groep D. Dat kan IJsland, België of Italië worden. Bij een gelijkspel van Nederland én Zweden gaat bovenstaande ook op.

Criteria bij gelijk aantal punten 1. Het aantal punten dat de teams die gelijk staan hebben gehaald in de onderlinge ontmoetingen.

2. Doelsaldo van de teams die gelijk staan in de onderlinge ontmoetingen.

3. Gemaakte doelpunten van de teams die gelijk staan in de onderlinge ontmoetingen.

4. Doelsaldo over alle groepsduels.

5. Gemaakte doelpunten in alle groepsduels.

6. Laagste aantal disciplinaire punten (één punt voor gele kaart en drie punten voor rode kaart).

7. Hoogste notering op FIFA-ranglijst.

Nederland is bij minstens een gelijkspel zeker van de kwartfinales. Nederland is bij minstens een gelijkspel zeker van de kwartfinales. Foto: Getty Images

Nederlaag

Scenario 1: Gele kaarten geven doorslag bij 0-1-verlies Oranje én Zweden

Het lijkt een onrealistisch scenario, maar tegelijkertijd is het niet ondenkbaar gezien de grote moeite waarmee Nederland (3-2 tegen Portugal) en Zweden (2-1 tegen Zwitserland) wonnen van de zogenoemde zwakke zusters in de poule.

Mochten Nederland en Zweden allebei met 0-1 verliezen van respectievelijk Zwitserland en Portugal, dan doet het wonderlijke zich voor dat alle vier de teams na drie groepswedstrijden vier punten hebben. Omdat het alle vier de ploegen betreft, kan het onderling resultaat volledig weggestreept worden.

Vervolgens komt het doelsaldo over alle groepsduels aan bod. Ook dat is bij een 0-1-verlies van Oranje en Zweden volledig gelijk: iedereen staat dan op nul. Bij het aantal gemaakte doelpunten is er wél een beslissing: Portugal staat op vijf goals, Nederland en Zwitserland op vier en Zweden op drie. Portugal is dan groepswinnaar, ook al won Nederland van de Portugezen. Dat laatste telt niet meer. Zweden is uitgeschakeld.

Disciplinaire punten na twee duels (3 punten voor rood en 1 punt voor geel) 1. Nederland - 4 gele kaarten

2. Portugal - 3 gele kaarten

3. Zwitserland - 3 gele kaarten

4. Zweden - 0 gele kaarten

Omdat Nederland en Zwitserland dan nóg gelijk staan, komen we bij het zesde criterium uit: de disciplinaire punten, ofwel het aantal gele en rode kaarten. Zoals eerder gememoreerd staat Nederland er op dat vlak met vier gele kaarten slecht voor. Zwitserland staat met drie gele kaarten wel dichtbij.

Nederland en Zwitserland zullen van hun coaches vast de opdracht krijgen om geen kaarten te pakken in hun laatste groepsduel. Indien de spelers aan die taak voldoen, gaat Zwitserland ten koste van Nederland door. Dat gebeurt dan allemaal op basis van één gele kaart, en niet op basis van de zege in Sheffield.

Mochten Nederland en Zwitserland evenveel kaarten hebben verzameld, wordt het allerlaatste criterium erbij gehaald: de plek op de FIFA-ranglijst. Die is in het voordeel van Nederland (plek 4 om 20).

Eindstand bij 0-1-nederlaag Oranje en Zweden 1. Portugal * 3-4 (5-5)

2. Zwitserland * 3-4 (4-4)

3. Nederland 3-4 (4-4)

4. Zweden 3-4 (3-3)

De gele kaarten kunnen de doorslag gaan geven bij een 0-1-nederlaag van Nederland en Zweden. De gele kaarten kunnen de doorslag gaan geven bij een 0-1-nederlaag van Nederland en Zweden. Foto: AFP

Nederlaag

Scenario 2: Naar kwartfinales bij één goal meer dan Portugal

Een nederlaag tegen Zwitserland hoeft niet automatisch uitschakeling voor Oranje te betekenen op dit EK. Er is namelijk een scenario denkbaar waarbij Nederland naar de kwartfinales gaat als het verliest van de nummer twintig van de wereldranglijst.

Stel dat Nederland met één doelpunt verschil verliest van Zwitserland en één doelpunt meer maakt dan de Portugezen in hun winstpartij tegen Zweden, dan gaat Oranje op basis van het aantal gemaakte doelpunten alsnog door. Hieronder volgt de stand na een 2-3-nederlaag van Oranje én een 1-0-overwinning van Portugal.

Nederland eindigt dan als tweede achter Zwitserland en treft daardoor titelfavoriet Frankrijk in de kwartfinales. Voor bondscoach Parsons is het dus zaak om altijd één doelpunt meer te maken dan Portugal. Dan hoeft er niet gerekend te worden.

Eindstand bij dit scenario 1. Zwitserland * 3-4 (6-6)

2. Nederland * 3-4 (6-6)

3. Portugal 3-4 (5-5)

4. Zweden 3-4 (3-3)

Nederland moet één keer meer scoren dan Portugal om zeker te zijn van de kwartfinales. Nederland moet één keer meer scoren dan Portugal om zeker te zijn van de kwartfinales. Foto: Getty Images

Nederlaag

Scenario 3: Uitschakeling bij ruime nederlaag en nipt verlies Zweden

Het grote rekenwerk blijft uit als Nederland een ruimere nederlaag lijdt tegen Zwitserland dan Zweden tegen Portugal. Dan is de titelverdediger op basis van doelsaldo uitgeschakeld. Het zou de grootste blamage zijn in de geschiedenis van de Oranjevrouwen.

Dit is bijvoorbeeld de eindstand bij een 0-2-nederlaag van Nederland tegen Zwitserland en een 0-1-verlies van Zweden tegen Portugal. In dat geval gaan Zwitserland en Portugal voor het eerst in de geschiedenis naar de kwartfinales van een EK.

Eindstand bij dit scenario 1. Zwitserland * 3-4 (5-4)

2. Portugal * 3-4 (5-5)

3. Zweden 3-4 (3-3)

4. Nederland 3-4 (4-5)

Zwitserland-Nederland begint zondag om 18.00 uur op Bramall Lane in Sheffield. Het duel staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter Iuliana Demetrescu. Op hetzelfde moment gaat Zweden-Portugal van start.

Nederland doorstond tot dusver bijna altijd de groepsfase op een groot toernooi. Alleen bij het EK van 2013 was de groepsfase het eindstation. Voor Nederland is het EK in Engeland het zevende grote toernooi (WK's, EK's en Olympische Spelen) waaraan het deelneemt.