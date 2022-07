De Oranjevrouwen hebben een dag voor de cruciale EK-wedstrijd tegen Zwitserland met een bijna volledige selectie getraind. Alleen de met corona besmette Vivianne Miedema ontbrak zaterdag op het trainingsveld in Carrington.

Jackie Groenen (terug van een coronabesmetting) en Aniek Nouwen (op de weg terug van een enkelblessure) deden net als vrijdag in het eerste kwartier mee aan de warming-up. De rest van de training was, net als vrijdag, besloten.

Het is nog niet duidelijk of Groenen en Nouwen ook inzetbaar zijn voor de wedstrijd tegen Zwitserland. Bondscoach Mark Parsons geeft om 18.45 uur (Nederlandse tijd) een persconferentie in Sheffield, waar Oranje zondag de laatste groepswedstrijd op het EK speelt. Parsons zei vrijdag na afloop van de training dat het er voor beiden goed uit zag.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen

De mogelijke terugkeer van Groenen in de wedstrijdselectie zou een flinke opsteker zijn voor Oranje, dat de afgelopen week naast Groenen en Nouwen ook Sari van Veenendaal en Miedema zag wegvallen. Aanvoerder Van Veenendaal verliet maandag het trainingskamp met een schouderblessure, terwijl Miedema dinsdag positief testte op het coronavirus.

Laatstgenoemde zit nog altijd in isolatie in het spelershotel in Worsley. Vrijdag vierde ze haar 26e verjaardag alleen op haar hotelkamer. De selectie zocht de sterspeler buiten op en trakteerde haar op verjaardagsliedjes, taart en ballonnen. Bondscoach Parsons zei vrijdag dat Miedema "oké" is, maar dat ze "er nog niet is".

Jackie Groenen was 'gewoon' weer van de partij op de training. Jackie Groenen was 'gewoon' weer van de partij op de training. Foto: Pro Shots

Kwartfinale op het spel voor Oranje

Het duel met Zwitserland is zondag cruciaal voor Oranje in de strijd om een plek in de kwartfinales van het EK. Nederland heeft na het gelijkspel tegen Zweden (1-1) en de zwaarbevochten zege op Portugal (3-2) aan een punt tegen Zwitserland genoeg voor een plek bij de laatste acht.

Zweden heeft eveneens vier punten, terwijl Zwitserland één punt heeft. Een nipte nederlaag tegen Zwitserland zou zo goed als uitschakeling betekenen voor de titelverdediger, ook als Zweden onverhoopt verliest van Portugal. Dan geven achtereenvolgens het doelsaldo, het aantal doelpunten voor en de kaartenlast de doorslag.

Zwitserland-Nederland begint zondag om 18.00 uur op Bramall Lane in Sheffield. Het duel staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter Iuliana Demetrescu. Op hetzelfde moment gaat Zweden-Portugal van start.