De Engelse voetbalsters hebben ook hun laatste groepswedstrijd op het EK overtuigend gewonnen. Het gastland, waar bondscoach Sarina Wiegman ontbrak door een coronabesmetting, was vrijdag in Southampton met 5-0 te sterk voor Noord-Ierland. Oostenrijk plaatste zich in dezelfde poule ook voor de kwartfinales.

Francesca Kirby opende enkele minuten voor rust de score voor Engeland tegen Noord-Ierland. Nog voor de onderbreking verdubbelde Beth Mead de voorsprong.

Invaller Alessia Russo zorgde vroeg in de tweede helft voor de derde en vierde treffer van de Engelsen. Door een knullig eigen doelpunt van Kelsie Burrows werd het een kwartier voor tijd 5-0 in het St. Mary's Stadium.

Wiegman werd eerder op de dag positief getest op het coronavirus. Hierdoor nam assistent-bondscoach de honneurs waar tegen Noord-Ierland.

In de andere wedstrijd in deze poule won Oostenrijk in Brighton met 1-0 van Noorwegen dankzij een doelpunt van Nicole Billa. Hierdoor gaan de Oostenrijkse vrouwen achter Engeland als tweede door naar de laatste acht.

In de kwartfinales neemt Engeland het volgende week woensdag in Brighton op tegen Spanje of Denemarken. Oostenrijk speelt een dag later in Brentford tegen Duitsland.

Alessia Russo (rechts) scoorde tweemaal voor Engeland. Alessia Russo (rechts) scoorde tweemaal voor Engeland. Foto: Reuters

Engeland pas enkele minuten voor rust op voorsprong

Na de recordzege tegen Noorwegen (8-0) ging Engeland tegen Noord-Ierland vanaf het eerste fluitsignaal op jacht naar doelpunten. Die leek er al snel te gaan komen toen scheidsrechter Esther Staubli naar de stip wees na een handsbal van Laura Rafferty, maar na tussenkomst van de VAR kreeg het gastland toch geen penalty.

Het duurde tot vier minuten voor rust tot de openingstreffer viel. Die werd gemaakt door Kirby, die de bal hard in de rechterbovenhoek schoot. Vier minuten later zorgde Mead met een schuiver in de linkerhoek voor de 2-0.

Direct na rust breidde Russo de voorsprong verder uit. De aanvaller viel na rust in en vond binnen twee minuten het doel met een kopbal. Na een steekpass van Ella Toone kwam Russo zes minuten later opnieuw tot scoren.

Ook daarna was het nog niet genoeg voor Engeland, maar een recordzege zat er ditmaal niet in. Wel maakte Burrows er een kwartier voor tijd met een eigen doelpunt nog 5-0 van. De invaller tilde haar been op bij een voorzet en schoot de bal zomaar in eigen doel. Daar bleef het uiteindelijk bij in Southampton.