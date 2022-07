Bondscoach Mark Parsons is hoopvol gestemd dat Jackie Groenen en Aniek Nouwen zondag kunnen spelen in de laatste groepswedstrijd tegen Zwitserland. Groenen keerde donderdag terug op het trainingsveld na een coronabesmetting, terwijl Nouwen op de weg terug is van een enkelblessure.

"Het is heel belangrijk dat Jackie weer terug is", zei Parsons vrijdagmiddag na afloop van de training. "Ik ben blij dat alles achter de rug is. Ze heeft in isolatie al individueel getraind en op het veld gestaan."

Parsons kon nog niet zeggen of Groenen, die vijf dagen in afzondering leefde, zondag ook gaat spelen in de wedstrijd tegen Zwitserland. Dat laat hij afhangen van de training van zaterdag. "Maar ik ben positief over haar fitheid. Het zag er vandaag geweldig uit."

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen

Ook de terugkeer van Nouwen lijkt aanstaande bij Nederland. De verdediger viel afgelopen zaterdag in de eerste EK-wedstrijd tegen Zweden met een enkelblessure uit en werkte sindsdien individueel aan haar herstel. Vrijdag trainde ze voor het eerst volledig met de groep mee.

"Ze doet het erg goed", aldus Parsons. "Ik zei gisteren tijdens een sessie met het team tegen haar: 'Ik weet niet wat je eet of drinkt, maar je gaat met grote stappen vooruit. Ik heb straks moeilijke keuzes te maken."

Voor Nederland lijkt er zo een einde te komen aan een hectische periode met allerlei rampspoed. Eerst viel Sari van Veenendaal weg met een schouderblessure, waarna Nouwen uitviel en Groenen en Vivianne Miedema positief testen op het coronavirus.

Stand in groep C 1. Nederland 2-4 (+1)

1. Zweden 2-4 (+1)

3. Portugal 2-1 (-1)

4. Zwitserland 2-1 (-1)

Bondscoach Mark Parsons is optimistisch over het meespelen van Jackie Groenen en Aniek Nouwen tegen Zwitserland. Bondscoach Mark Parsons is optimistisch over het meespelen van Jackie Groenen en Aniek Nouwen tegen Zwitserland. Foto: AFP

Parsons: 'Elke dag is een beetje chaotisch'

De tegenslagen leken ook vat te hebben op de zichtbaar vermoeide Parsons. Hij sprak donderdag met een hoorbaar schorre stem met de pers. Dat was volgens hem te wijten aan het geschreeuw in de wedstrijd tegen Portugal. Zijn coronatest viel negatief uit.

"Elke dag is een beetje chaotisch. Ik moet dertig tot veertig personen dezelfde kant op krijgen. Maar ik haat het als mensen niet kunnen spelen door blessures of doordat ze op hun kamer moeten zitten. Dat maakt me kapot."

"Ik ben erg blij met hoe we het nu aanpakken. Het is jammer dat corona in onze selectie is gekomen, maar we lijken het onder controle te hebben. Maar ik maak me natuurlijk zorgen voor de rest van het toernooi. Dat andere ploegen nog geen extra coronagevallen hebben gehad, verrast me. Ik denk dat er nog wel wat gaan volgen."

Het gelijk van Parsons werd een uur na het gesprek in Carrington bevestigd: Sarina Wiegman, de bondscoach van Engeland, testte positief op corona en moet noodgedwongen in isolatie. Haar assistent Arjan Veurink neemt voorlopig de honneurs waar bij het gastland en de topfavoriet voor de Europese titel.

Ondertussen zit Vivianne Miedema nog in isolatie. Haar 26e verjaardag moest ze noodgedwongen in haar hotelkamer vieren. Na afloop van de training zochten de spelers haar op en zongen ze verjaardagsliedjes en gaven ze haar ballonnen. "Ze is oké, maar ze is er nog niet", aldus Parsons, die zondag met Oranje aan een gelijkspel tegen Zwitserland genoeg heeft voor een plek in de kwartfinales.