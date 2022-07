Lieke Martens erkent dat ze nog niet goed uit de verf komt op dit EK. De linksbuiten maakte tot dusver een fletse indruk bij Oranje en kreeg na de tweede groepswedstrijd veel kritiek op haar spel. "Als het team beter gaat presteren, zie je ook een betere Lieke Martens."

Het digitale persmoment is nog geen minuut onderweg of Martens komt direct tot de kern waarom ze "nog geen fantastische actie" op dit EK heeft gemaakt. "Het is hier geen Barcelona", zegt ze donderdag voor een computerscherm vanuit het spelershotel in Worsley. "Ik sta hier lager op het veld en moet verdedigend meer werken. Er worden op dit moment andere dingen van mij gevraagd."

De 29-jarige Martens maakte afgelopen seizoen bij FC Barcelona zeventien competitiedoelpunten en gaf twaalf assists, waarmee ze een van de beste spelers van de Spaanse competitie was. Dat terwijl ze ook nog twee maanden uitgeschakeld was door blessures.

Bij Oranje komt Martens nog weinig in het spel voor. In de eerste wedstrijd tegen Zweden was de ster van het EK van 2017 nagenoeg onzichtbaar en woensdag tegen Portugal kon ze haar stempel niet drukken, ook al was ze betrokken bij de 2-0 van Stefanie van der Gragt en gaf ze de assist bij de 3-2 van Daniëlle van de Donk.

"Ik ben heel kritisch op mezelf en ben met jullie eens dat er meer gebracht moet worden", zegt Martens tegen de verslaggevers. "Ik ben bij twee van de drie goals betrokken geweest. Voor heel veel mensen was dat goed geweest, voor mij is dat niet goed genoeg. Ik hoop dat ik de vrije Lieke kan zijn en dit toernooi aanvallend meer kan brengen."

Lieke Martens heeft haar stempel nog niet kunnen druk op het spel van Oranje. Lieke Martens heeft haar stempel nog niet kunnen druk op het spel van Oranje. Foto: Getty Images

'Ben geen back die achter tegenstanders moet rennen'

Volgens Martens heeft ze haar karakteristieke dribbels nog niet kunnen inzetten omdat ze bij Oranje veel meer achter haar back moet aanlopen dan bij FC Barcelona, dat de Spaanse competitie domineerde. "Daar gaat momenteel heel veel energie naartoe. Ik ben een heel goede teamplayer. Maar ik krijg de bal nu vaker rond de middenlijn."

En dat is niet de bedoeling, aldus Martens. "Daarom ben ik aanvaller, toch? Anders zou ik wel linksback zijn. Ik voel me heel erg goed. In de wedstrijden voor het EK heb ik ook laten zien wat ik wél kan als we wél veel de bal hebben. Toen kwamen we minder in het rennen."

"Ik was dit bij Barcelona niet gewend. Daar heb ik heel veel energie om al mijn aanvallende acties te kunnen maken. Ik moet leren mijn energie beter te managen. Niet dat ik nu mijn back laat lopen, maar misschien kan ik wat slimmer zijn."

Martens heeft met bondscoach Mark Parsons gesproken over de tactiek. De Brit wil wel aanvallend voetbal spelen, maar dat is er nog niet uitgekomen. Martens: "En als je niet domineert en je toch vaker de bal niet dan wel hebt, kom je in het rennen. Dan verlies je ontzettend veel energie. Dat is zonde."

"We moeten ervoor zorgen dat we vaster aan de bal zijn. Dan kunnen we langzaam opschuiven naar voren, worden de voorste mensen meer in het spel betrokken en krijgen we ook meer kansen. Daar zijn wij het beste in. Niet om achter verdedigers aan te rennen."

'Heb zelf gezorgd voor kritische benadering'

Martens vindt het niet erg dat ze kritischer wordt benaderd dan andere spelers. "Dat is oké, daar heb ik zelf voor gezorgd", zegt de vedette van Oranje, die vanaf volgend seizoen uitkomt voor Paris Saint-Germain.

"Het is heel makkelijk om naar één persoon te wijzen. Maar kom maar naar mij toe en laat de rest dan maar met rust. Er wordt al zes jaar heel anders naar mij gekeken. Daar heb ik ook veel mooie dingen aan overgehouden."

Jaloers op de achttienjarige Esmee Brugts, die tegen Portugal inviel voor Martens en onbevangen speelde, is Martens niet. "Dat onbevangene zit ook nog steeds in mij, hoor. Ik heb het helaas op dit toernooi nog niet helemaal kunnen laten zien, maar ik voel me best wel prima."

Martens denkt dat het daarom ook goed zal komen. "Ik denk dat het team veel beter kan presteren dan we hebben laten zien. En als het team beter gaat presteren, zie je ook een betere Lieke Martens, ook al heeft die hard gewerkt, veel goede dingen gedaan en bijna alle ballen naar de juiste kleur gespeeld."

Nederland sluit zondag om 18.00 uur de groepsfase op het EK af met een wedstrijd in Sheffield tegen Zwitserland. De titelverdediger heeft aan een gelijkspel genoeg voor een plek in de kwartfinales. Om favoriet Frankrijk te ontlopen bij de laatste acht zullen de Oranjevrouwen Zweden onder zich moeten houden. Na twee duels hebben beide ploegen vier punten. Zweden speelt zondag tegen Portugal.