Sarina Wiegman is vrijdag positief getest op het coronavirus. De bondscoach van Engeland gaat voor onbepaalde tijd in isolatie en zal haar EK-ploeg voorlopig van afstand gaan leiden.

De 52-jarige Wiegman mist door haar coronabesmetting sowieso de laatste groepswedstrijd tegen Noord-Ierland, die vrijdagavond om 21.00 uur op het programma staat. Haar taken worden voorlopig overgenomen door assistent-bondscoach Arjan Veurink. In hoeverre Wiegman coronagerelateerde klachten heeft, is onduidelijk.

"Wiegman zal op afstand in contact blijven met de spelers en technische staf", schrijft de Engelse voetbalbond FA in een verklaring. "Sarina wordt regelmatig getest en we hopen dat ze zo snel mogelijk terug kan keren in haar normale rol."

Engeland is al zeker van groepswinst en een plaats in de kwartfinales. Het kwartfinaleduel van Wiegmans elftal staat woensdag op het programma.

Sarina Wiegman testte vrijdag positief op het coronavirus. Foto: Getty Images

Wiegman tweede coronageval in Engelse ploeg

Onder leiding van Wiegman boekte Engeland maandag een recordzege van 8-0 op Noorwegen. Engeland was het EK vorige week begonnen met een 1-0-overwinning op Oostenrijk.

Wiegman is door de besmetting het tweede coronageval in de Engelse ploeg. Eerder testte verdediger Lotte Wubben-Moy ook al positief. Rond het EK, dat vorige week van start ging, zijn nu in totaal twaalf personen besmet geraakt.

Voor Wiegman bij Engeland kan terugkeren op de bank, moet ze klachtenvrij zijn en ook een negatieve test kunnen overleggen. Bij Nederland keerde Jackie Groenen eerder op vrijdag terug van een coronabesmetting. Ook onder anderen Vivianne Miedema testte dit toernooi al positief.