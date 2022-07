Met vier punten uit twee wedstrijden zijn de Oranjevrouwen dicht bij de kwartfinales van het EK, maar rustig is het niet in het kamp van bondscoach Mark Parsons. NU.nl-sportverslaggever Jeroen van Barneveld zat donderdagmiddag klaar om al jullie EK-vragen te beantwoorden. Hier lees je de antwoorden op de beste en meest gestelde vragen.

AnnaZantinge: Wanneer mogen Groenen en Miedema weer spelen?



"Dat is de million-dollar question, zoals ze hier in Engeland zeggen. Jackie Groenen zou normaal gesproken als eerste van de twee uit isolatie mogen, omdat zij zaterdag voor het eerst coronaklachten had en Vivianne Miedema dinsdag."



"Alleen moet je volgens de UEFA niet alleen klachtenvrij zijn om uit isolatie te mogen, maar ook negatief testen. Dat laatste is voorlopig de grootste hindernis bij Groenen. Ze test nog altijd positief, terwijl het al vijf dagen geleden is dat ze voor het eerst klachten had en ze inmiddels geen symptomen meer heeft. In Nederland had ze al naar buiten gemogen, maar op dit EK nog niet."

A_Sels: Wat moeten ze zondag minimaal doen om door te gaan naar de kwartfinales?



"We hoeven hiervoor gelukkig niet te lang te rekenen: Nederland heeft zondag tegen Zwitserland aan een punt genoeg voor een plek in de kwartfinales. Een nederlaag in Sheffield zou zo goed als zeker uitschakeling betekenen, tenzij Zweden verliest van Portugal."



"Maar Nederland gaat zondag niet voor een gelijkspel, maar voor een overwinning om de groepswinst veilig te stellen. Dan ontlopen de Oranjevrouwen hoogstwaarschijnlijk Frankrijk in de kwartfinales. De Fransen maakten tot dusver veel indruk op het toernooi en zijn ook favoriet voor de eindzege."



"De groepswinnaar van de poule van Oranje treft de nummer twee van groep D en dat zal België, IJsland of Italië worden. Op papier zijn dat veel zwakkere tegenstanders dan Frankrijk."

Nickpriem: Ik zie nog maar weinig commerciële aandacht voor dit toernooi. Verwacht u dat dit gaat veranderen wanneer de Leeuwinnen doorstoten naar de kwartfinales?



"We zien vaak dat een toernooi pas massaal gaat leven als het team succes heeft. Je herinnert je vast nog wel de gekte rondom het EK van 2017 in eigen land. Die begon ook pas toen Nederland op weg was naar de Europese titel."



"In deze drukke sportzomer ligt de lat nog hoger: het EK voetbal voor vrouwen heeft ook concurrentie van de Tour de France en eerder Wimbledon. Dat helpt niet mee."



"Ik verwacht dat de supermarkten en andere winkels pas echt grote acties gaan houden als de halve finales dichterbij komen. Maar in de buurt van de Oranjekoorts bij de mannen zal het niet komen, denk ik. Het publiek bij het vrouwenvoetbal is nou eenmaal wat kleiner dan bij de mannen, ook al zijn de kijkcijfers met twee miljoen kijkers per wedstrijd verrassend goed."



"Mijn collega Ertan Basekin dook in dit onderwerp en sprak met deskundigen en supermarkten over waarom er (nog) geen wuppies, juichcapes en brulshirts zijn."

Sureshk: Waarom blijft Martens in de basis starten, terwijl ze al een tijd niet goed presteert?



"Het is inderdaad nog niet het toernooi van Lieke Martens. Ze is nog niet beslissend geweest en werd goed afgestopt door de Zweden en Portugezen, ook al was ze gisteren betrokken bij de 2-0 van Stefanie van der Gragt en de 3-2 van Daniëlle van de Donk."



"Bondscoach Mark Parsons ziet geen reden om Lieke Martens te passeren. Met haar dribbels is ze iemand die uit het niets iemand kan passeren en een wedstrijd kan openbreken. Dat was ook afgelopen seizoen bij FC Barcelona te zien: ze scoorde zeventien keer en gaf twaalf assists. En dat terwijl ze twee maanden was uitgeschakeld met blessures. Maar het wordt wel tijd dat de vedette van Oranje gaat opstaan."



La_van_Damme: Is er binnen het elftal al sprake van toernooidrift? Met andere woorden: wordt het team naarmate het toernooi vordert sterker en strijdvaardiger?



"Er wordt vaak gezegd dat Nederland een toernooiteam bij uitstek heeft. Dat heeft ermee te maken dat de spelers echte toernooidieren zijn: ze staan er als het erom gaat en groeien in het toernooi."



"Dat was al te zien tegen Zweden. Na een dramatisch eerste helft, waarin Oranje zomaar met 2-0 achter had kunnen staan, herpakte Nederland zich en kwam het na de 1-1 van Jill Roord verdedigend niet meer in de problemen. Wie had dat verwacht na de slechte voorbereiding?"

