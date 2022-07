Het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal in Engeland is in volle gang. NU.nl doet uitgebreid verslag van de ontwikkelingen bij de Oranjevrouwen. Maar hoe beleven de Oranjefans het EK? Supporter Hubrien vertelt in zijn dagboek wat hij en zijn vrouw Anneke allemaal meemaken tijdens dit toernooi.

Zondag 10 en maandag 11 juli: ontmoeting met oud-internationals

"We genieten van het niets hoeven. Nou ja, natuurlijk volgen we het vrouwenvoetbalnieuws."

"Maandag doen we ook rustig aan. We gaan naar een klein stadje, Buxton. Daar drinken we wat en horen we enthousiast geklets in het Nederlands aan het tafeltje naast ons. Het zijn een paar oud-internationals die hier uiteraard ook voor het voetbal zijn. De anekdotes vlogen over het terras. Maar alles off the record, zoals beloofd."

Dinsdag 12 juli: vakantiedag

"Ik begin mijn dag met een vroege trailrun rond een lokaal stuwmeer. Behoorlijk pittig, door zowel de hellinkjes als het feit dat ik ook nog maar net hersteld ben van corona."

"Na een prachtige dag in Buxton en Castleton, waar je prachtig kunt klimmen en mooie uitzichten hebt, komt 's avonds het nieuws over Miedema binnen. We houden de moed erin en zullen woensdag nog wat harder schreeuwen."

Woensdag 13 juli: tweede wedstrijddag

"We vertrekken op tijd richting Manchester. Het is een oude stad met een centrum dat in snel tempo sterk gemoderniseerd wordt. Daarna gaan we richting Leigh, parkeren de auto en lopen gewoon op het geluid af om de fanzone te vinden."

"Zoals gebruikelijk: heel veel oranje met vandaag tussendoor wat Portugezen die vrolijk dit Oranjefeestje bekijken. Als de dj's zijn uitgeraasd gaan we weer achter de bus aan. Weer van links naar rechts in een vrolijke Oranjestoet richting het stadion. We geven niet alleen onszelf, maar heel wat oudjes langs de kant hun feestje van de week."

"Het stadion van Leigh is relatief klein. Maar daardoor veel oranje op de tribunes en je zit bovenop de wedstrijd. Het lijkt daardoor een soort thuiswedstrijd voor de vrouwen, dat kunnen ze wel gebruiken. Want ondanks de positieve feestvreugde bij de supporters, moet je toch maar afwachten hoe zo'n omgegooid team het doet."

"De wedstrijd zelf dan. Van periodes met duidelijk een sterker Nederland, tot snel en gevaarlijk spel van de Portugezen. Zeker de eerste helft had er wel meer in gezeten. Als de 2-1 valt uit een makkelijk gegeven strafschop, voel je wat onzekerheid terugkomen. Dat voelden de Portugezen ook, want die gingen er vol voor na de rust. En met succes: 2-2."

"Mooi om te zien was toen dat onze vrouwen een tandje bijzetten en bleven zoeken naar een goal. En die kwam, en wat voor een. Mooie aanval, goed afgerond."

"Na nog een aardige rit richting de camping de slaapzak ingerold. Morgen weer een nieuwe dag en op naar de beslissende wedstrijden op zondag."