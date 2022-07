Aniek Nouwen heeft donderdag een gedeelte van de training meegedraaid met de Oranjevrouwen. De verdediger herstelt van een enkelblessure, die ze zaterdag opliep in de eerste EK-wedstrijd tegen Zweden.

De 23-jarige Nouwen draaide de volledige warming-up mee op het trainingsveld in Carrington, maar sloeg vervolgens een spelletje over. Het is onduidelijk wat ze daarna heeft gedaan. Alleen de eerste twintig minuten van de oefensessie waren toegankelijk voor de pers.

Een dag na de zwaarbevochten 3-2-zege op Portugal trainde de ploeg van bondscoach Mark Parsons zonder onder anderen de veelbesproken Jill Roord en Lieke Martens. De basisspelers hebben een dag na de wedstrijd de keuze of ze in het hotel blijven of naar de training gaan.

Sherida Spitse, Stefanie van der Gragt en Daniëlle van de Donk kozen voor het laatste. Van de Donk keek vanaf de zijkant toe, Spitse en Van der Gragt trainden wel mee. Van der Gragt kreeg bij haar 2-0 tegen Portugal nog een schoen in haar gezicht, maar is 'gewoon' fit.

Jackie Groenen ontbreekt nog altijd bij de Oranjevrouwen. De middenvelder zit sinds zondagochtend in isolatie nadat ze positief op het coronavirus heeft getest. Groenen is volgens Parsons weliswaar klachtenvrij, maar test nog altijd positief.

Jackie Groenen is nog altijd niet van de partij bij Nederland. Foto: Getty Images

Ook Miedema nog niet van de partij

Sterspeler Vivianne Miedema, die dinsdag positief testte, leeft eveneens nog in afzondering. Ook zij heeft geen klachten, zei Parsons na afloop van Nederland-Portugal. "Ik kreeg vanochtend een typisch Viev-bericht: 'Ik voel me goed, kom op, haal me terug en geef me die negatieve test.'"

Nederland bereidt zich vanaf donderdag voor op de laatste groepswedstrijd tegen Zwitserland, die zondag in Sheffield gespeeld wordt. Oranje heeft na het eerdere gelijkspel tegen Zweden aan één punt tegen de Zwitsers genoeg om zich te plaatsen voor de kwartfinales. Zweden heeft eveneens vier punten uit de eerste twee duels.

Met het oog op de tegenstander in de kwartfinales is Nederland er veel aan gelegen om groepswinnaar te worden. De nummer twee van de poule van Oranje treft bij de laatste acht de winnaar van groep D. Die plek is nu in handen van Frankrijk, dat veel indruk maakte tegen Italië (5-1) en een van de favorieten voor de eindzege is.