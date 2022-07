"Dat is een interessante vraag die ons hier in Engeland ook bezighoudt. De Telegraaf meldde vandaag dat Jackie Groenen alweer op het trainingsveld heeft gestaan en daar een individueel programma heeft gevolgd. Ze zou dat helemaal alleen hebben gedaan, wat ook in lijn is met de isolatieregels van het Verenigd Koninkrijk: het was vijf dagen geleden dat ze voor het eerste coronaklachten had en ze is inmiddels ook klachtenvrij. Dat betekent dat je uit isolatie mag.""De KNVB wilde dat niet bevestigen, omdat de voetbalbond geen mededelingen over de gezondheid van de spelers doet. Als Groenen en Vivianne Miedema weer met de groep meetrainen, gaan we ze uiteraard vragen naar hun tijd in isolatie. Dat kan pas als ze ook negatief testen. Dat is voorlopig nog niet gebeurd."