Jackie Groenen keert vrijdag na een coronabesmetting terug op het trainingsveld van de Oranjevrouwen. De middenvelder is negatief getest op het coronavirus en heeft geen klachten meer, waardoor ze zich bij de selectie mag voegen. Vivianne Miedema zit nog wel in isolatie.

De 27-jarige Groenen testte zondag positief op het coronavirus en zat sindsdien in isolatie. De coronabesmetting volgde een dag na de wedstrijd tegen Zweden (1-1), waarin de middenvelder een van de uitblinkers was.

Door de coronabesmetting moest Groenen woensdag de tweede groepswedstrijd tegen Portugal missen. Nederland boekte een zwaarbevochten 3-2-zege op de Portugezen en zette daardoor een grote stap naar de kwartfinales van het EK. Groenen werd in die wedstrijd vervangen door Damaris Egurrola, die scoorde uit een hoekschop en werd uitgeroepen tot speler van de wedstrijd.

De terugkeer van Groenen is een flinke opsteker voor Nederland. De afgelopen dagen vielen liefst vier spelers weg: Groenen, Miedema, Aniek Nouwen en Sari van Veenendaal. Nouwen is op de weg terug van een enkelblessure, terwijl Van Veenendaal maandag het trainingskamp verliet met een schouderblessure.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen

Nederland sluit zondag de groepsfase af met een wedstrijd in Sheffield tegen Zwitserland. Na het eerdere gelijkspel tegen Zweden heeft Oranje aan één punt tegen de Zwitsers genoeg om zich te plaatsen voor de kwartfinales. Zweden heeft eveneens vier punten uit de eerste twee duels. Bij een gelijk aantal punten is het doelsaldo en vervolgens het aantal gemaakte doelpunten doorslaggevend.

Met het oog op de tegenstander in de kwartfinales is Nederland er veel aan gelegen om groepswinnaar te worden. De nummer twee van de poule van Oranje treft bij de laatste acht Frankrijk, dat een van de favorieten voor de eindzege is. Zweden speelt op de laatste speeldag tegen Portugal. Alle duels beginnen zondag om 18.00 uur (Nederlandse tijd).

Stand in groep C 1. Nederland 2-4 (+1)

1. Zweden 2-4 (+1)

3. Portugal 2-1 (-1)

4. Zwitserland 2-1 (-1)

Miedema nog altijd in isolatie

Miedema zit nog altijd in isolatie. De sterspeler van Nederland testte dinsdag, een dag voor de wedstrijd tegen Portugal, positief op het coronavirus. Bondscoach Mark Parsons zei na afloop van het duel met de Portugezen dat Miedema klachtenvrij is.

"Ik kreeg vanochtend een typisch Viv-bericht: 'Ik voel me goed, kom op, haal me terug en geef me die negatieve test.'" Miedema moet volgens de coronarichtlijnen van de UEFA alleen nog negatief testen om uit isolatie te kunnen.

Miedema neemt elke dag een antigeentest af. De spits had eerder nog het knuffelen van enkele medespelers na afloop van Nederland-Zweden veroordeeld. Ze noemde het "niet slim" om "Jan en alleman" te gaan omhelzen. "Als team hebben we een bepaalde verantwoordelijkheid. We willen de selectie bij elkaar houden en een goed EK spelen."

EK-programma Oranjevrouwen Nederland-Zweden 1-1

Nederland-Portugal 3-2

Zondag in Sheffield: Zwitserland-Nederland (18.00 uur)