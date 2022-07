De Portugese vrouwen putten ondanks de 3-2-nederlaag tegen Oranje veel vertrouwen uit het verrassend spannende groepsduel op het EK. De ploeg van bondscoach Francisco Neto heeft ondanks de kleine kans nog goede hoop op een plek in de kwartfinales.

"We deden goed mee en dat was ons doel voor deze wedstrijd", zei Neto na de wedstrijd in Leigh. "We speelden met moed en ambitie, wetende tegenover welke ploeg we stonden. De organisatie achterin stond niet altijd even goed, maar de instelling en vastberadenheid van het team maken me trots."

De verwachtingen van Portugal op het EK zijn laag, want het Zuid-Europese land zou eigenlijk helemaal niet meedoen in Engeland. De ploeg van Neto verloor in de jacht op een EK-ticket een tweeluik met Rusland, dat vanwege de oorlog in Oekraïne werd uitgesloten van deelname. Zo kwam er een plek vrij voor Portugal.

Na het 2-2-gelijkspel tegen Zwitserland in de eerste wedstrijd leek Portugal tegen Oranje een afgetekende nederlaag tegemoet te gaan. Na dik een kwartier stond het al 2-0, maar Carole Costa bracht de spanning in de 38e minuut vanaf de stip terug en vlak na rust viel de 2-2. Een afstandsschot van Daniëlle van de Donk voorkwam een Portugese stunt.

Portugal is met één punt uit twee wedstrijden desondanks (nog) niet uitgeschakeld. Zondag wacht in Leigh het laatste duel met Zweden, dat net als Oranje op vier punten staat. Een zege van Portugal op het topland zou een grote verrassing zijn, maar volstaat wel om de laatste acht te bereiken. Onderling resultaat is namelijk leidend als landen met hetzelfde aantal punten eindigen.

"Tegen Oranje bleven we tot het einde geloven in een goed resultaat", zei aanvaller Diana Silva. "Of we Zweden kunnen verslaan en ons kunnen kwalificeren? Als we zo spelen als tegen Nederland, dan kunnen we winnen en verder gaan. We hebben iets om voor te vechten."